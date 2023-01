Hi ha moltes escoles bressol que treballen el projecte de caminar descalços dins l’escola, però perquè els beneficis d’aquest tipus de projectes no quedin només en l’àmbit escolar i durin un parell d’anys, és important que des de la família coneguem els seus beneficis, els reforcem i els hi donem continuïtat.

En general, des de ben petits cobrim els peus dels nostres infants, amb mitjons quan són nadons i amb sabates abans fins i tot que comencin a caminar, per diverses raons. La més generalitzada és que pensem que si van amb els peus descoberts es refredaran, la segona raó pot ser estètica, ens agraden tant aquelles sabatetes minúscules, creiem que sortir al carrer implica posar sabates al nostre fill o filla encara que no hagi de caminar. D’aquesta manera, sense adonar-nos-en, no estem permetent un munt de beneficis que té per als infants anar descalços, i també per als adults.

Els infants, quan tenen menys de 10 mesos, tenen més sensibilitat als peus que a les mans; això vol dir que poden captar molts més estímuls a través dels seus peus, i que si els hi tapem se’ls perdran. Quan els infants comencen a caminar, l’adaptació del peu, el reforç de la musculatura del peu i el turmell, el màxim contacte amb la superfície que trepitja per notar si és llisa, si té canvis de nivell, és molt més fàcil i enriquidor si ho fan descalços.

Anar descalços ens permet tenir més consciència corporal, ens facilita l’equilibri i ens permet ser més hàbils en activitats com grimpar, escalar, pujar escales, mentre ho fan a quatre grapes, perquè els dits dels peus són també un element que entra en joc.

Si ampliem les experiències de caminar descalços a l’espai exterior, ampliem també els seus beneficis, la connexió amb la natura, la percepció de caminar a la sorra, sobre l’herba, trepitjant fulles, ens aporta benestar i sensació de llibertat.

Si tenim por que el nostre fill o filla es refredi, podem posar-los mitjons antilliscants durant els mesos de fred, tot i que és preferible que, sempre que puguem, el contacte sigui directe de la pell amb el terra.

Potser hi ha infants que no els agrada la sensació i no voldran descalçar-se, evidentment no els obligarem a fer-ho, els oferirem la possibilitat de fer-ho. Potser si ens veuen a nosaltres descalços s’engrescaran a provar-ho. Tampoc no cal que estiguem tota l’estona descalços, podem optar per fer-ho en certs moments, mentre juguem o ens desplacem, i a l’hora de menjar, o quan reposem al sofà podem posar-nos els mitjons.

Atrevim-nos a explorar el món amb els peus en contacte amb el terra i veureu com gaudiu dels seus beneficis!