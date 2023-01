La presència del temporal per aquest dimecres continuarà sent remarcada a la Catalunya central. Durant la jornada d'aquest dimarts, les fortes ventades que han tingut lloc a les comarques de l'àmbit del Regió7 han deixat arbres caiguts a Manresa i ratxes ratxes de més de 90 km/h a punts d'interior de la regió central.

Per aquest dimecres la nuvolositat serà variable a tot Catalunya, amb probabilitat de ruixats de curta durada sobretot al terç nord i oest. La cota de neu rondarà els 1.000 metres, si bé esporàdicament estarà per sota. Atenció al vent que continuarà bufant amb cops molt forts a molts punts del litoral, prelitoral i Catalunya central. En paral·lel, la mar també es mantindrà molt alterada.

Malgrat que el vent ha afluixat lleugerament, l'avís de vent continuarà aquesta pròxima matinada i matí. Continuem vigilant i en alerta per fortes ventades. pic.twitter.com/baKOivdjAJ — Meteocat (@meteocat) 17 de enero de 2023

Les temperatures mínimes baixaran, així com també ho faran les màximes. Al Bages i el Solsonès la mínima serà d'entre 0° i 1° i la màxima, rondarà, al Bages, pels 12° i 8° al Solsonès. Per altra banda, cap a comarques més muntanyoses com el Berguedà les temperatures mínimes estaran al voltant dels -2° i la màxima se situarà en els 8°.

