Una calamarsada deixa més de 6 centímetres de capa blanca al Moianès

Per segon dia consecutiu, Catalunya viu una tarda de tempestes que en alguns punts com el Moianès s'ha traduït en una forta calamarsada que ha deixat una capa blanca a la carretera N-141c, que va de Calders a Moià. S'hi han acumulat entre 6 i 7 centímetres de gel, segons explica el moianès Àlex López Bautista a Twitter, i els Mossos d'Esquadra ha hagut de donar pas alternatiu mentre una màquina retirava el glaç entre La Grossa i el trencant de Busanya.

Gairebé totes les comarques estan en alerta per xàfecs intensos per l'arribada d'una massa d'aire fred que ha disparat la inestabilitat atmosfèrica. La Generalitat ha activat avisos per intensitat de pluja, que estaran vigents fins demà, dissabte.

A la mateixa hora que queia pedra al Moianès també ho feia al Maresme i al Barcelonès. A la ciutat comtal, on és difícil veure caure calamarsa, aquest divendres la granissada ha deixat blancs carrers dels barri del Clot i del Guinardó, de la zona del Fòrum i del Port Olímpic. Les pedres no han superat els 2 centímetres.

A més altitud, des del Refugi Serra d’Ensija (2.156 m), informen també de precipitacions en forma de neu.

Ahir, ja va ser una tarda de precipitacions, que a Moià i Sant Feliu Sasserra, van anar igualment acompanyades de calamarsa.