El pronòstic del Meteocat que alertava de l'arribada d'un episodi de temps violent a la Catalunya central s'ha complert i les precipitacions han arribat aquest dimarts a la tarda a municipis d'aquestes comarques. L'Anoia i el Bages, en alerta vermella, han estat els punts on s'ha acumulat més aigua per metre quadrat, arribant als 80 l/m2 a Sant Vicenç de Castellet i els 35 a Òdena. Sant Salvador de Guardiola, el Pont de Vilomara i Palà de Torroella, entre altres, han patit acumulacions d'aigua destacables en alguns punts dels municipis.

La pluja ha començat a assotar el Bages entorn 2/4 de 3 i s'han arribat a acumular fins a 89 l/m2 d'aigua a Sant Vicenç de Castellet i 23 l/m2 a Sant Salvador de Guardiola, tal com han mostrat Meteoclimàtic i Meteocat respectivament. Pel que fa a la resta de municipis del Bages participants la xarxa de dades meteorològiques de Meteocat, s'han registrat 15 l/m2 a Artés; 4.4 l/m2 a Cardona i 3.8 a Castellnou.

Els Bombers de la Generalitat han rebut 56 avisos de la regió centre, 20 dels quals del Bages. Un d'aquests ha estat un rescat a 4 persones que s'havien quedat atrapades amb el cotxe a la riera de Marganell, a l'altura de Castellbell i el Vilar, a prop de les 3 de la tarda. Els Bombers hi han destinat 6 dotacions.

La resta d'avisos han estat relacionats amb inundacions de baixos, branques trencades o petites esllavissades, segons ha indicat el cos a aquest diari.

La pluja i les esllavissades també han obligat a tallar dues carreteres de la regió central. Per exemple, a Monistrol, el temporal ha provocat una esllavissada a Montserrat i ha fet tallar la carretera BP-1103 en ambdós sentits. A Sant Mateu de Bages també s'ha tallat la carretera BV-3003 per despreniments.

A altres municipis on el temporal també s'ha fet notar, com a Sant Vicenç de Castellet, on ha vingut acompanyat de calamarsa, l'aigua ha provocat afectacions rellevants al centre del municipi. Concretament, a aquest municipi i fins les 4 de la tarda hi havien caigut 80 l/m2 d'aigua segons Meteoclimàtic.

Diversos carrers han quedat coberts per alguns centímetres d'aigua, fet que ha complicat la circulació de vehicles per la zona. La pluja ha fet que la riera de Castellet, que tot just va desbordar-se fa 23 anys, incrementi el seu cabal de forma inusual. L'aiguat també ha fet tallar el gual inundable que connecta el nucli del municipi amb el polígon del Clot del Tofau. L’increment del nivell de l'aigua amb les pluges ha fet que sigui perillós circular-hi, per la qual cosa s’ha tallat l’accés.

Molt a prop, al Pont de Vilomara, l'aigua ha aprofitat la pendent d'un dels carrers centrals de la urbanització Marquet Paradís per crear una riera improvisada.

Una situació similar s'ha viscut a Palà de Torroella, on l'aigua, que baixava amb força de zones boscoses, ha inundat i tenyit de marró carrers del municipi.

Per un altre costat, la calamarsa també s'ha vist a Canet de Fals, on el temporal ha anegat amb força camps propers al nucli urbà.

Entre els municipis on més s'ha fet notar el temporal hi ha Òdena, que, segons la seva estació automàtica del Meteocat, a les 14.30 h ja s'acumulaven 34 l/m2 d'aigua. El temporal a l'Anoia ha comportat que la circulació d'algunes carreteres com l'A-2 s'intensifiqués el trànsit. Davant del temporal, el Servei Català de Trànsit ha fer una crida als conductors a circular amb precaució.