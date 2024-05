L’independentisme perd més de 90.000 vots el 12-M i es queda amb el 43,3% del suport electoral

Els partits independentistes han obtingut 1,36 milions de vots en les eleccions al Parlament de Catalunya del 12-M, 90.000 menys que els 1,45 milions que van sumar en els comicis de l’any 2021. Aleshores l’independentisme va superar el 50% dels suports (51,3%), mentre que amb els resultats d’aquest diumenge retrocedeix fins al 43,3%. El creixement de Junts, amb poc més de 100.000 vots respecte el 2021, i els 118.000 vots obtinguts per Aliança Catalana, no han pogut compensar la pèrdua de de 179.579 vots d'ERC, i uns altres 62.000 de la CUP. A la capital catalana el suport a les formacions independentistes és del 40% i Badia del Vallès torna a aparèixer com la ciutat mitjana amb menys suport electoral a aquests partits, amb un 15%.

La suma dels vots obtinguts per Junts+ (674.444), ERC (426.819), CUP (127.729), Aliança Catalana (118.257), Alhora (13.754) i FNC (264) no ha estat suficient per superar el llindar del 50% dels sufragis independentistes que sí que es va assolir l’any 2021. De fet, ha quedat lluny, amb el 43% de suports a candidatures independentistes en aquesta ocasió.

La taca de municipis amb més del 50% de vot a formacions independentistes segueix sent molt gran, amb un 80% (773), però en els municipis de més de 10.000 habitants aquest percentatge es redueix a menys de la meitat.

Per exemple, a Barcelona el vot independentista ha seguit una trajectòria similar a la del país: del 47% dels vots l’any 2021, al 40% en aquesta ocasió. A Girona, el vot independentista queda en el 58%, a Lleida és del 45% i Tarragona és la capital de demarcació amb menys suport sobiranista, amb un 34% dels sufragis. Banyoles és la capital de comarca amb més vot independentista (76,5%), i també destaca Vic (70,9%) i Montblanc (67,6%). L’Esquirol segueix sent un dels municipis de més de 2.000 habitants amb més vot independentista: un 85,5%.

A l’altra banda, hi ha ciutats mitjanes com Badia del Vallès, amb tan sols el 15,6% de vots independentistes, i també grans, com Santa Coloma de Gramenet (18,2%) o l’Hospitalet de Llobregat (22,1%).