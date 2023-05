Manresa, l'any 2019 va tenir una participació del 61,61% del total dels habitants, amb 32.513 vots, 252 en blanc i 112 de nuls. Amb aquestes dades van empatar ERC i JxCAT amb 8 regidors, tot i que, ERC va obtenir 11 vots de diferència per sobre JxCAT. Darrere, però amb la meitat de vots, quasi, el PSC aconseguia 4 regidors, FEM-AMUNT, 3 i, Cs, 2. PP, Podemos i VOX van aconseguir menys vots i els vots en blanc tampoc els van ajudar a obtenir una millora, ja que no van arribar al mínim del 3% que es demana per poder aconseguir un escó, mínim, per poder entrar a formar part del govern.

En què consisteix el vot en blanc

El vot en blanc consisteix a anar al col·legi electoral que ens pertoca durant el període de votacions i dipositar un sobre sense cap papereta a dins, deixant el sobre buit però dipositat, fent el mateix procés que si votem i escollim un partit polític en concret. Aquesta opció també es pot dur a terme mitjançant la votació per Correus, per exemple.

En cas que, els partits polítics representats no arribin al 3% o al 5%, en exempcions, no podran optar a la suma d'aquests vots en blanc equitativament. Així doncs, els partits polítics que siguin obtinguin una minoria de vots i no arribin al 3% demanat segons la llei, no podran optar a la suma dels vots en blanc.

Per què es vota en blanc

Tots els ciutadans, menys les excepcions que determina la llei, podem i tenim el dret i l'obligació d'anar a votar per tal de decidir qui ens governarà. Les eleccions se celebren cada quatre anys i hem de tenir present que les municipals són molt importants perquè són les persones més properes que ens governaran i en principi, hauran d'atendre totes les nostres necessitats i vetllar pel benestar comú de la població en la qual governaran com a partit.

Quan les persones voten en blanc pot ser per descontentament per part de la població o perquè no hi ha cap grup parlamentari al qual siguin afins.

No hem de confondre el vot en blanc amb l'abstenció, ja que l'abstenció no compta com a vot vàlid, sinó que directament no es compta, perquè no hi ha hagut cap persona identificada que hagi exercit el seu vot amb la seva identificació corresponent a través de Correus, per exemple, o al col·legi electoral, el dia de les eleccions.

El pròxim diumenge 28 de maig toca votar, si és que no ho has fet abans; així que, recorda, el vot en blanc només serveix per afavorir els partits majoritaris, l'abstenció no afavoreix a ningú i el vot a un partit va directament a qui decideixis.

Qui es presenta a les eleccions de 2023 a Manresa

Aquest any, la llista de candidatures per Manresa es compon per Andrés Rojo a Ciutadans, Marc Aloy per ERC, Roser Alegre amb FEM MANRESA, Sergi Perramon amb FNC, Joan Vila amb ARA PL, Ramon Bacardit amb CM, Ana Cecilia Querol amb MECP-C, Josep Lluís Javaloyes amb el PP i Inmaculada Cervilla amb VOX.

Quan sabrem el nombre de vots vàlids i nuls:

Això no ho sabrem fins al recompte de vots, ja que, el sobre que dipositem a l'urna està tancat per privacitat; així doncs, no podem veure què hi ha a dins, un vot nul perquè hi ha més d'una papereta, perquè hi ha diverses opcions marcades o perquè hi ha una papereta sense cap opció marcada. Aquesta última opció, queda exempta com a vot nul quan succeeix en municipis de menys de 250 habitants, passant-se a considerar com a vot en blanc.

Quan trobem un sobre amb una papereta on es marqui una candidatura, legalment, ja retirada, es considerarà com a vot en blanc.

La llei D'Hondt és la que decideix sobre el vot en blanc

El vot en blanc perjudica els partits petits, ja que, segons la llei D'Hondt no hi ha representació política si no s'arriba al 3%. Com més vots blancs hi hagi, més vots calen per superar aquest 3% i aconseguir l'escó mínim necessari per entrar a formar part del govern.

El vot en blanc se suma als vots obtinguts per les diferents candidatures per fer el repartiment d'escons. Amb la llei D'Hondt, primer s'exclou a les candidatures que no hagin aconseguit almenys el 3% dels vots vàlids, en alguns casos, el 5%. Així doncs, aquests vots en blanc se sumen a les candidatures que han obtingut més del 3% o el 5%, segons comunitat autònoma, com per exemple València.

Per entendre això, és millor utilitzar un exemple: en una circumscripció imaginària en què hi hagi hagut 1.000 vots a candidatures, 200 en blanc i 50 nuls, tenint en compte només els vots a candidatures, un partit necessitaria 30 vots (el 3%) per aconseguir un escó, mentre que en tenir en compte els vots en blanc en requeriria 36 (el 3% de 1.200).