L’alcalde de Manresa i candidat a la reelecció per Esquerra, Marc Aloy, i el número 1 de Junts, Ramon Bacardit, han quedat per veure’s al llarg dels pròxims dos dies per mantenir un primer contacte i començar a explorar possibles acords de govern. ERC, amb 7 regidors, i Junts, amb 6, socis de govern els dos últims mandats, sumarien majoria. Ara ha de decidir si estan disposats a refer ponts després d’una campanya amb molts retrets.

Les últimes hores han sovintejat les reunions dels partits per analitzar d’una forma més acurada i en fred els resultats, més enllà del primer cop d’ull de la nit electoral. També per planificar l’estratègia i valorar possibles pactes de govern a Manresa.

Un apunt més però no menys important. El pacte podria no dependre de les formacions polítiques manresanes, sinó de l’estratègia política nacional si es llança la consigna que aquí ningú no es mou fins que no passin les generals per veure com queda el panorama.

La maquinària, en marxa

A Esquerra la maquinària per formar govern i arribar a pactes a Esquerra es posarà en marxa un cop l’executiva i l’assemblea hagin valorat els resultats, va declarar ahir a Regió7 l’alcalde i candidat a la reelecció, Marc Aloy. Estaven citats ahir al vespre. Reunions on també s’ha d’analitzar, segons Aloy, l’elevada abstenció i la «desafecció» de la població. Són deures que en la seva opinió haurien de fer tots els partits. Pel que fa a l’avançament de les generals, Aloy va afirmar que és una temeritat.

Per la seva part l’alcaldable per Junts, Ramon Bacardit, va assegurar a aquest diari que estan disposats a formar part d’un govrn amb Esquerra, però també anar a l’oposició si no hi ha acord. «Sempre hem dit que som un partit que no té penyores». Bacardit va assegurar que escoltarà Aloy, però va insistir que la ciutat necessita un canvi. «De cessions n’hi haurà d’haver, però hem d’introduir elements a les negociacions que per nosaltres son cabdals», sense entrar a detallar de quins es tractaria.

El candidat del PSC, Anjo Valentí, va manifestar que el mateix diumenge al vespre Aloy i ell es van emplaçar a parlar «pel bé del consens i la governabilitat» de la ciutat. La nit electoral va afirmar a aquest diari que la pilota era a la teulada d’Esquerra i que estaven oberts a parlar. Del resultat de les eleccions va dir, ja més en fred, que «ens hem de replantejar com és que a les eleccions més properes als manresans hagin estat vistes com les més distants si ens mirem l’abstenció».

Amb els números al davant, Fem Manresa no és decisiva per formar govern. Però tot i així «haurem de valorar fins on assumeix cadascú la seva responsabilitat per intentar fer un govern el màxim d’esquerres possible», va assegurar ahir a Roser Alegre.

Impulsem s’estrenarà al ple amb dos regidors. «Entenem que la pressa per poder pactar és per a qui ha tret més regidors, i no és el nostre cas», va declarar ahir el número 1 de la llista, Joan Vila. Va explicar que «la nostra estratègia ens ha de dur a un lloc preeminent a les eleccions del 2027».

Els diversos escenaris

S’obren diversos escenaris. A primer cop d’ull el més evident és un pacte entre Esquerra i Junts com a les dues últimes legislatures. El que ja no és tan obvi, així d’entrada, és que la sintonia personal entre els dos candidats ho posi fàcil.

El que sembla clar és que Aloy repetiria d’alcalde sí o sí. Només una majoria absoluta poc probable li ho impediria.

Esquerra també podria formar govern a tres bandes amb PSC i Impulsem. Tindria 13 regidors. O bé Esquerra, PSC i Fem Manresa, que en sumarien 14. Tots plegats en farien 16. A mesura que s’afegeixen formacions a possible enteses, tot es va complicant. Senzillament per qüestions ideològiques.

L’altra possibilitat és que Aloy governi en solitari amb 7 regidors. O almenys que ho comenci a fer amb la perspectiva de poder arribar a acords més endavant. Ja va passar el 2015. Valentí Junyent, aleshores amb CiU, va guanyar les eleccions amb 9 regidors. Esquerra en va obtenir 7. Primer van arribar a un pacte de suport extern que va permetre investir Junyent alcalde. Posteriorment, el gener del 2016, es va formalitzar la coalició que va suposar l’entrada d’Esquerra al govern. I fins ara.

A l’Ajuntament de Manresa hi ha 25 regidors, de forma que la majoria absoluta queda en 13. Per fer-ne un recordatori el ple quedarà així: Esquerra, 7; Junts, 6; PSC, 4; Fem Manresa, 3; Impulsem Manresa, 2; Front Nacional, 2 i Vox, 1.