David Font tornarà a ser l’alcalde de Gironella per quarta vegada, després que la formació obtingués tots els regidors de l’Ajuntament, 11 en total. De fet, la votació per escollir batlle es va dur a terme a mà alçada i per unanimitat, ja que no hi havia ni oposició ni vot secret. A les eleccions celebrades el 28 de maig passat, Font va arrasar amb 1.862 vots. Del PSC, l’altre partit que es presentava, només se’n van comptabilitzar 111. Font va destacar en primer lloc l’agraïment a la ciutadania per seguir confiant en el seu partit. En segon lloc, exposava que seguiran treballant tant el seu equip com ell amb la mateixa dinàmica que en les darreres quatre legislatures. «Seguirem escoltant la ciutadania per saber què necessita o què podem millorar de Gironella», comenta Font. L’alcalde assegura que seguiran treballant amb constància perquè el poble progressi.