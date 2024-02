Les noves tecnologies i la digitalització han permès el desenvolupament de nous negocis i formes de treballar que han fet créixer propostes com Magnet Coworking, a Vic. Situat a només trenta minuts de Berga i Manresa, aquest establiment s’ha consolidat com una de les instal·lacions més modernes de la comarca i tota la Catalunya central. Entre els serveis que ofereix destaquen les oficines privades, que redefineixen l’espai de treball tradicional, oferint una combinació perfecta entre privacitat i oportunitats de networking.

Les oficines privades de Magnet Coworking troben l'equilibri ideal entre la tranquil·litat i la comunitat oferint un espai personal de treball i, alhora, connectat a una comunitat vibrant de professionals afins a les àrees comunes compartides. En aquest sentit, els membres tenen accés a sales de reunions totalment equipades, Wifi d'alta velocitat i avantatges tecnològics de última generació, fomentant una comunicació òptima i una productivitat màxima. Dissenyades per atendre a autònoms que necessiten un espai exclusiu o empreses amb equips de 2 a 10 membres, les oficines privades de Magnet Coworking ofereixen el balanç perfecte entre professionalisme i connexions interpersonals.

A més, Magnet Coworking va un pas més enllà amb serveis addicionals com la recepció de paquets, una cuina, una terrassa per relaxar-se i cabines insonoritzades per a reunions virtuals, assegurant el confort i la comoditat dels membres. Les instal·lacions tenen accés les 24 hores del dia per oferir als treballadors la llibertat d'utilitzar-les segons els seus horaris. Tanmateix, emfatitzant la seguretat i la comoditat, Magnet Coworking proporciona entrada digital segura, aparcament i taquilles.

A Magnet Coworking han creat un espai que no només és ideal per treballar, sinó també per formar-se i desenvolupar noves relacions professionals a partir dels esdeveniments exclusius i els tallers de desenvolupament professional que s’ofereixen, a més d’una gamma de beneficis suplementaris destinats a millorar l'experiència global dels membres.

Per a més informació o per resoldre qualsevol dubte, està disponible la pàgina web magnetcoworking.com, el correu magnetcoworking@gmail.com i el telèfon 621 25 39 71.