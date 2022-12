El Joventut passa per sobre del Baxi (68-90)

La realitat que reflecteix la classificació s’ha manifestat amb cruesa sobre el parquet del Nou Congost (68-90). El duel català entre el Baxi i el Joventut ha tingut un clar color verd-i-negre, sustentat en la diferència de centímetres i la millor efectivitat de cara a cistella dels jugadors de Carles Duran. Els locals no han regatejat esforç, però la qualitat dels visitants s’ha anat imposant punt a punt i el matx s’ha trencat definitivament al tercer quart, en el que els badalonins han doblat els punts del seu rival (13-26). La lliga del Baxi és una altra i encara queda molt camí per recórrer.

Amb Dani Pérez en el cinc titular i renovant la confiança en Caroline, el Baxi ha sortit un dia més sense un pívot pur. Tot i que Tass ha fet la roda d’escalfament, l’encarregat d’ocupar d’entrada la posició de 5 ha estat Steinbergs, que en un tres i no res ha comès dues faltes i ha motivat l’entrada a la pista de Tass i els seus necessaris 2.08. Els de Martínez, però, han trigat a trobar el cèrcol visitant: la cistella de Vaulet que posava els dos primers punts locals al marcador ha arribat al minut 3.15; en aquell moment, el Joventut ja n’havia fet 11.

La defensa manresana ha tornat a pecar de fluixa i els verd-i-negres, amb Pau Ribas castigant des de la línia de 3 (9 punts), han sumat 27 punts. Un llast excessiu. Els bagencs, però, han tingut la virtut de no deixar-se anar i el primer quart s’ha acabat amb un desavantatge de 8 punts (19-27).

El Baxi ha millorat en defensa al segon quart, però ha continuat inoperant en atac. I així, cistella a cistella, el Joventut ha obert forat i ha assolit 15 punts de marge en dues ocasions (26-41 i 32-47). Pedro Martínez ha sabut trobar solucions per intentar que el partit no se li escapés de les mans i les aportacions puntuals de Caroline, que ha anotat 6 punts en aquest període, i Tyson, entre altres, han equilibrat el segon parcial (18-21). Malgrat els problemes en el tir i la concessió de massa punts al Joventut després de pèrdua (12), l’equip mantenia intactes les seves opcions.

L’orgull mantenia l’equip amb un fil d’esperança, però el clima era poc propici. Dues cistelles de Tomic i Guy, un triple de Vives i dos tirs lliures de Parra han alçat el desavantatge local per sobre de la vintena de punts (46-72), abans que un triple de Caroline hagi trencat un parcial de 0-11 que ha deixat el duel vist per sentència (50-74).

El darrer període ha servit per deixar clar que l’equip no abaixarà els braços. Dani Pérez, amb 2 triples i un total de 8 punts en menys de 5 minuts, ha liderat un tímid intent si no de remontada si, almenys, de reacció d’orgull. El Joventut s’ha mostrat molt erràtic (0 de 4 en triples), però la feina ja estava feta. En uns darrers minuts que ja no aportaven res a la disputa per la victòria, uns i altres s’han dedicat a córrer i posar la rúbrica a un clàssic català massa desigual. En l’horitzó, el duel contra el Llemotges a la Champions i la visita, diumenge vinent, al WiZink Center per jugar contra el Real Madrid.