Escapolir-se de la zona de descens i encarar el tram final de la primera volta del campionat amb millors perspectives. Aquesta era la recompensa que esperava al guanyador del primer partit de màxima rivalitat intercomarcal de l’exercici del grup 2n de la Primera Divisió Femenina que va enfrontar el Club Gimnàstic de Manresa i el Club Esportiu Berga. Després de protagonitzar un duel vibrant, les escapulades es van imposar a les blanc-i-vermelles (5 a 3).

Les berguedanes es van mostrar superiors a les amfitriones durant el primer període i van generar més accions de perill que el conjunt de Josep Maria Comellas, tot i afrontar el partit amb quatre baixes. En aquest context, dos intencionats serveis en profunditat envers Mar Expósito van reeixir i la davantera blanc-i-vermella va encarar en solitari i batre la portera manresana (minuts 12 i 20). Dos minuts després del segon gol de les visitants, un error de càlcul de la portera berguedana Paula Roca va facilitar que Andrea Sánchez minimitzés el desavantatge local. En una fase del partit trepidant, Ona Rodríguez va replicar en rebre la pilota a la frontal de l’àrea de penal escapulada i armar un inapel·lable xut creuat que va esdevenir l’1 a 3 (min 28). El Club Gimnàstic va tardar cinc minuts en reduir la diferència a la mínima expressió, altra vegada. Les escapulades van trenar una gran jugada que va permetre Queralt Pujol materialitzar el segon gol de les amfitriones (min 33). Tot i els embats ofensius d’un i altre equip en els darrers minuts del primer acte, el marcador no va registrar més alteracions (2 a 3).

Va ser una treva efímera. Quan encara no s’havia consumit el primer minut de la represa, María Isabel Ramírez va protagonitzar una remarcable acció individual que va culminar en el gol de l’empat (3 a 3). Després d’haver encaixat cinc derrotes consecutives, la igualada va afectar psicològicament al conjunt berguedà i les seves prestacions van minvar alhora que les escapulades oferien la seva millor versió. Una nova errada defensiva, en aquest cas de la portera Martina Lancho, va propiciar el segon gol de Queralt Pujol (min 65) i el primer avantatge de les manresanes (4 a 3). Onze minuts després, Aina Gómez va certificar la victòria (5 a 3) que permet al Club Gimnàstic de Manresa pujar fins a la catorzena posició i sortir de les places que aboquen al descens de categoria (12 punts). En contraposició, el CE Berga, tot i tenir els mateixos punts que les escapulades i que el CE Seagull B, davalla fins al setzè lloc i s’immergeix en la zona de descens.

Per la seva banda, el CF Solsona d’Alexandre Estany va encaixar al terreny de joc de la Fundació UE Vic la tercera derrota seguida (4 a 1). Júlia Cots (min 68) va reduir l’avantatge adquirit per les vigatanes gràcies als gols de Clara Latorre (min 45) i Clara Sonet (min 61), però el penal transformat per Estel Arcalís (min 77) va dictar sentència . Les solsonines baixen fins a la tretzena posició.

Pel que fa als equips de l’àmbit informatiu de Regió7 que militen al grup 1r, el CF Martorell va signar taules al Municipal Torrent de Llops contra la Fundació CE Júpiter (1 a 1), mentre que el CE Òdena va cedir al terreny de joc del sisè classificat, la UE Sants (4 a 2). Les odenenques són dotzenes (11 punts) i les martorellenques quinzenes (6 punts).