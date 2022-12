El migcampista Sergio Busquets, de 34 anys, ha anunciat aquest divendres la seva retirada de la selecció espanyola després de més 13 anys vestint els colors de 'La Roja'. L'actual capità de la selecció es retira després de disputar 143 partits oficials amb la selecció. A partir d'ara, només jugarà per al FC Barcelona.

Va debutar amb la selecció l'1 d'abril de 2009, en un partit de classificació mundialista davant Turquia, encara que dos mesos abans va ser convocat però no va arribar a jugar, per a un amistós davant Anglaterra.

El comunicat

En un missatge en les seves xarxes socials, Busquets assegura que ha arribat el moment d'acomiadar-se de la selecció: "Voldria agrair a totes les persones que m'han acompanyat en aquest llarg camí. Des de Vicente del Bosque que em va donar l'oportunitat de començar, a Luis Enrique per fer-me gaudir fins a l'últim segon".

"També vull agrair la confiança de Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno, així com, a tots els seus staffs. I com no a tots i cadascun dels meus companys, amb els quals he lluitat per intentar portar a la selecció on es mereixia, amb més o amb menys èxit però sempre donant-ho tot i amb el major dels orgulls".