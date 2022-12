El CB Martorell no es va poder recuperar d’un molt mal inici de partit davant del Mataró Parc Boet (86-88). Els visitants van gaudir d’un gran encert ofensiu en el primer quart en què van anotar fins a 4 triples i que es va tancar amb un sagnant 17-33. Tot i l’important desavantatge, els locals van pujar les línies defensives i es van anar acostant al marcador, arribant a empatar a falta de 24 segons de partit. Els visitants van anotar i l’intent local per endur-se el partit no va prosperar.