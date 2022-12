Dilluns, dia de Sant Esteve, torna la Sant Silvestre Manresana, la prova atlètica que tradicionalment organitza el Grup Cube i que arriba a l'onzena edició. Amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, començarà a les onze de lmatí a tocar del Club de Fitness Cube, al carrer Agustí Coll, número 18 de la zona del Trullols. Des de fa cinc any, la prova porta el nom de Memorial Dolors Garcia, en record a la monitora que va morir el 2017 en un accident de bicicleta.

El circuit serà de 10 quilòmetres i el recorregut passa en el 90% per camins de terra. un any més, hi ha la possibilitat de fer-lo caminant, la qual cosa el converteix en totalment familiar. Aquest és el recorregut.

Les dades van ser presentades pel regidor d'Esports de Manresa, Toni Massegú, la responsable de l'empresa principal de la prova, Skoda, Alba Arévalo, el gerent del Grup Cube Manresa, Jesús Sorroche i el director del Grup Cube, Lluís Serracarbassa.

Les inscripcions ja es poden fer per Internet a través de la pàgina web www.cube.cat . El preu és de 18 euros per al públic en general i de 15 per als abonats del Grup Cube. El mateix dia de la cursa també hi haurà inscripcions a 22 euros que es tancaran en el momet en què s'arribi al nombre màxim de 500 persones.

Tots els inscrits rebran una dessuadora de regal en el moment de recollir el dorsal amb xip. A més, es lliuraran premis als tres primers classificats de les categories masculina i femenina.