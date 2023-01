El CB Martorell desaprofita un gran començament de partit i acaba cedint per 66-69 davant d'un CB Vic que es consolida com el líder del grup C1 de Lliga Eba. Els martorellencs, per part seva, sumen la desena derrota del curs i es mantenen a la dotzena posició de la classificació.

Els amfitrions van sortir al parquet amb actitud i duresa defensiva, i van saber fer valdre la seva condició d'equip local per a dominar el joc i mostrar-se superior davant d'un rival potent com era el CB Vic. L'empenta va perdurar al segon quart, tot i que els visitants van començar a trobar l'encert ofensiu i demostraven per quin motiu són líders de la competició. Els dos equips van enfilar els vestidors amb un 29-25 que enaltia l'elevat nivell defensiu i el tímid encert des del triple dels dos equips.

A la represa, però, els vigatans van trepitjar el pedal de l'accelerador i van capitalitzar en les errades locals per a posar-se per davant del marcador, anotant en aquest quart els mateixos punts que els que havien aconseguit en la primera meitat. Amb tan sols 11 segons al cronòmetre, els locals perdien de tres punts, però gaudien de la possessió de la pilota. Eloy Domenech va tenir l'últim llançament de tres per forçar la pròrroga, però el tir no va entrar.