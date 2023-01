L'Avinent Manresa ha aconseguit un total de set medalles, quatre d'or, una de plata i dues de bronze, en els Campionats de Catalunya absoluts d'atletisme en pista coberta que s'han disputat aquest diumenge a Sabadell. A més, l'equip manresà ha estat quart en la llista per equips, la també manresana Mònica Clemente, ara al Barça, ha estat campiona en salt de perxa i el competidor del CA Igualada Petromiralles Eloi Santafè ha estat tercer en la prova de 60 tanques.

Tres dels ors de l'Avinent han estat per a tres dones. La manresana Ona Bonet ha fet millor marca personal en el salt d'alçada, en imposar-se amb un registre d'1,76 metres. Arribava a la competició amb 1,73. Una de les grans protagonistes del campionat ha estat la banyolina Marina Guerrero, campiona catalana dels 1.500 metres, amb 4.40.87, i tercera en els 800 metres, amb 2.12.74. La tercera medalla d'or ha estat per a Laura Bou, que ha comandat els 400 metres amb 55.31. El quart or ha estat per a Jan Díaz Basullas, nou campió català de salt de llargada, amb un registre de 7,23 metres, nou rècord de l'entitat.

Mònica Clemente, per la seva banda, ha estat segona del concurs de perxa, darrere de la basca Maialen Axpe, però aquesta no competia en el campionat, ja que aquest era obert. La manresana ha fet 4,15 metres. L'única plata de l'Avinent ha estat per a Emilia del Hoyo, segona en els 60 tanques amb 8.49, només superada per Xènia Benach. La darrera medalla ha estat el bronze de Nora Taher en el triple salt, amb 12,14 metres.

A més, hi ha hagut els quarts llocs de Meritxell Tarragó en els 400 metres (56.73) i Nerea Pérez i Ricard Clemente en la perxa (3.65 i 4.90, respectivament); els cinquens de Sergi Cabezón en pes (13.48) i Laura Clemente en perxa (3.50): el setè de Gerard Acín en triple (13.72) i Martí Serra en perxa (4.80), el vuitè de Marta Galló en llargada (5.33) i la victòria en la final de B de Biel Díaz Basullas en els 60 tanques (8.40).

A més, Meritxell Tarragó, en 400 metres, Laia Solà, en 60 llisos, i Biel Díaz, en 60 tanques, s'han proclamat campions catalans sub-23.