L’esquiadora berguedana Aura Coronado s'ha classificat per participar aquests dies al Festival Olímpic de la Joventut Europea Eyof 2023. El Festival Olímpic de la Joventut Europea és l’esdeveniment esportiu més reconegut i valuós pels joves esportistes europeus i que es disputa cada dos anys sota el patrocini del COI.

El festival se celebra des del 1993 i acull 14 disciplines d’hivern repartides en 12 seus d’Itàlia, Àustria i Eslovènia. Hi participen esportistes de 14 a 18 anys de més de 45 països europeus.

L’esportista del Torb Esportiu Club, amb seu a Castellar de n’Hug, enceta la seva etapa com a juvenil després de proclamar-se campiona d’Espanya de les categories U14 i U16, i torna a l’alta competició d’esquí alpí per la porta gran un any després de la greu lesió que va patir el desembre de 2021 a França.

La jove de Castellar de n’Hug competirà a les proves d’eslàlom, eslàlom gegant i súper gegant, els dies 25, 26 i 28 de gener.