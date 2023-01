Fa unes setmanes la renovació de Leo Messi pel París Saint-Germain semblava un mer tràmit. Des d’aleshores, amb el Mundial a la butxaca, la continuïtat de l’argentí més enllà del 2024 no sembla cantada.

L’exbarcelonista va firmar l’estiu del 2021 un contracte de dues temporades pel club francès, per la qual cosa des de l’1 de gener és lliure de negociar amb qualsevol club del món. L’acord incloïa una temporada suplementària si les dues parts hi estaven d’acord.

Abans del Mundial qatarià el president del PSG, Nasser al-Khelaïfi, va mostrar el seu desig de comptar amb Messi més enllà del 2024 i va deixar entreveure que tot anava pel bon camí.

El jugador llavors no ho va valorar i va assegurar que parlarien després del Mundial, mentre el seu entorn deixava entreveure que després d’un primer any de transició Messi se sent ja còmode a París i a punt per continuar l’aventura.

Nebuloses

En les últimes setmanes han aparegut algunes nebuloses en el que semblava un assumpte clar. Tot i que ni el jugador ni el club ho admeten de forma oficial, la firma sembla haver encallat i la continuïtat de Messi a París no és ja un assumpte tancat.

El PSG treu ferro als problemes i assegura que les negociacions són «dins del calendari fixat», que preveia que la negociació es concretés després del Mundial.

Segons publica aquest dimecres el diari ‘L’Équipe’, el club ja no està disposat a oferir les mateixes quantitats al jugador, perquè s’ha vist obligat a estrènyer-se el cinturó per la vigilància creixent de la UEFA sobre els seus comptes i perquè ja va fer un enorme esforç per retenir Kylian Mbappé, convertit en l’eix central de la plantilla i en el jugador més ben pagat.

Problemes financers

En el seu balanç, el PSG registra unes pèrdues de 370 milions d’euros durant l’exercici passat, cosa que limita el marge de maniobra del seu sector esportiu, que ja va provocar que la UEFA li imposés una multa de 65 milions.

El futbolista, a més, ha vist com el club no va pagar la totalitat de les comissions previstes al contracte firmat l’estiu del 2021.

Sobre la taula del pare del jugador, que gestiona els seus interessos econòmics, figura una oferta en ferm de l’Inter Miami, que suposaria una porta de sortida a la carrera del campió del món, que al juny complirà 36 anys.

Disputa de l’MLS i l’Aràbia Saudita

Segons ‘L’Équipe’, el conjunt de l’MLS no escatima en mitjans financers per aconseguir el futbolista, una cosa que tempta també alguns clubs de l’Aràbia Saudita, que volen entrar de ple en un món on els seus veïns qatarians els han cobrat avantatge.

Messi és ja ambaixador turístic de l’Aràbia Saudita, tot i que promocionar la seva candidatura per al Mundial del 2030 no sembla senzill, ja que l’Argentina també opta a aquesta data.

El PSG també té arguments per mantenir l’estrella de Rosario. El xeic Tamim bin Hamad al-Thani, que li va entregar el 18 de desembre la Copa del Món, desitja per tots els mitjans conservar el jugador.

A favor seu compta amb un argument de pes: el PSG ofereix a Messi una plataforma esportiva d’alt nivell competitiu, una cosa a la qual no poden aspirar ni als Estats Units ni l’Aràbia Saudita.