L'Igualada Rigat encara aquest dissabte al vespre (20.30 hores) l'anada dels vuitens de final de la World Skate Europe Cup rebent la visita de l'RHC Lió, un conjunt que hauria de caure eliminat davant del potencial més gran dels arlequinats, però davant del qual no valen confiances. Els igualadins van superar un altre equip francès, el Coutras, i el Walsum alemany en el triangular anterior, jugat a Les Comes, i els gals es van desfer del Remscheid també germànic i del King's Lynn britànic en una fase que van disputar a fora.

Segons el tècnic igualadí, Cesc Fernández, "serà un partit complicat, ja que si no comencem a construir en atac des de darrere i defensem fort ens podem trobar sorpreses. L'últim cop que vam jugar contra un equip francès [el Coutras] fins vam marcar cap al final i després vam fer un altre gol, però va ser complicat. La seva lliga no té el ritme de la nostra, però tenen jugadors que ho fan bé, es tanquen bé en defensa".

"És un partit complicat, no sabem el que ens podem trobar. Si no juguem en atac construint i defensem fort, ens podem trober sorpreses. Hem de sortir a tope, super motivats".

Per la seva banda, Bernat Yeste va apostar per "agafar l'experiència que vam tenir contra un equip francès ja aquesta temporada a Europa. Hem de sortir molt forts dels del principi i mirar d'encarrilar la victòria".

Tot i les similituds que es poguessin de deduir amb el Coutras, el Lió és novè d'onze equips a la seva lliga, mentre l'exrival dels igualadins és quart. El conjunt anoienc, per la seva banda, és sisè de la potent Parlem OK Lliga i està classificat per a la Copa. Aquest dissabte també es juguen el Lleida-Valdagno, el Voltregà-Diessbach i el Caldes-La Vendeenne (20 hores) i l'Alcoi-Braga (20.15 hores), en duels d'equips de la lliga estatal.