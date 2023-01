Repte aconseguit. Cap i cor. Novak Djokovic així ho assenyalava amb els seus gestos després de guanyar el desè títol a Austràlia. I no només això. El tennista serbi ha igualat Rafael Nadal amb 22 Grand Slams i ha recuperat el número 1 mundial. Millor impossible. Ho ha aconseguit al guanyar, a la final de l’Open d’Austràlia, a Stefanos Tsitsipas per 6-3, 7-6 (4) i 7-6 (5).

Amb 35 anys, Djokovic no ha perdut l’oportunitat de continuar fent història en el tennis. ‘Mister Australia’, com ja l’anomenen a Melbourne, es va mostrar gairebé intractable a la blava Rod Laver Arena sobre la qual mai ha perdut una final de les 10 que hi ha jugat des que va guanyar el seu primer títol el 2008. Desplomat, ho va celebrar amb tot el seu equip.

Djokovic va sortir d’entrada a imposar el seu joc. Recolzat en la sacada, amb la seva dreta i gairebé a sobre de la línia de fons, forçant el revés de Tsitsipas, el dominava. El serbi va fer el primer ‘break’ (3-1) i ja no va deixar escapar l’avantatge per guanyar el primer set en 39 minuts.

‘Set ball’ salvat de Djokovic

En el segon set, el tennista grec va aconseguir igualar el joc. La seva sacada i la seva dreta li van permetre entrar més en el partit per barallar-se amb un Djokovic que no trobava amb tanta facilitat el punt guanyador i que va començar a atabalar-se. Va deixar escapar un ‘break point’ en el setè joc i Tsitsipas fins i tot va disposar d’un ‘set ball’ (5-4) que Djokovic va salvar amb la seva sacada. En el ‘tie-break’, el grec va cometre massa errors de sortida i va permetre que Djokovic s’avancés 4-1. Va aconseguir igualar 4-4, però, de nou, el tennista serbi va salvar la situació per guanyar tres punts seguits i la segona mànega.

En el tercer set, Tsitsipas va començar amb l’anhelat ‘break’ que se li havia escapat anteriorment, però Djokovic el va recuperar en el següent joc. No estava disposat a cap sorpresa, tot recordant la final de Roland Garros (2021) en la qual va haver de remuntar dos sets al tennista grec. Les prediccions de l’ordinador oficial del torneig només donaven un 2% a Tsitsipas de salvar la situació. El grec ho va intentar forçant un nou ‘tie-break’, però Djokovic es va avançar a 5-0 i malgrat que Tsitsipas es va acostar fins al 6-5, en el tercer ‘match ball’, amb una dreta sobre la línia va aconseguir la victòria. Sens dubte, la més important de la seva carrera, pel que segnifica.

Torna al número 1

Djokovic recuperarà aquest dilluns el número 1 mundial (ja fa 374 setmanes que l’és) i desbancarà Carlos Alcaraz, que no ha pogut defensar-lo a Austràlia perquè està lesionat. El tennista serbi sumarà 7.070 punts, 340 més que el tennista murcià. Tsitsipas quedarà tercer i Rafael Nadal, campió l’any passat, baixarà al sisè lloc.

Després de la retirada de Roger Federer l’any passat, el pols entre Djokovic i Nadal els ha fet dominar els Grand Slams repartint-se’n 16 des del 2018. El tennista serbi n’ha guanyat 10, l’últim a Melbourne. Només l’austríac Dominique Thiem (US Open, 2020), el rus Daniïl Medvédev (US Open 2021) i Carlos Alcaraz (US Open 2022) han impedit que el serbi o el manacorí no fessin un ple.