El triomf que el Vilanova del Camí CF va signar al feu del CF Base Espirall-Les Clotes (1 a 5), dissabte, va permetre al modest conjunt anoienc arribar a l’equador del campionat al grup 12 de la Tercera Catalana invicte, amb un balanç de quinze victòries i dos empats.

El Vilanova del Camí CF és l’únic equip de la província de Barcelona de la seva categoria i de totes les superiors al qual ningú ha pogut vèncer en tota la primera volta. Els blanc-i-vermells comparteixen aquest honor amb tres conjunts de la Tercera Catalana: la UD España de la Canonja (el Tarragonès), el CD l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) i el FC Bellcaire 2012 de Bellcaire d’Empordà (Baix Empordà).

«No, lògicament no ens plantejàvem aconseguir aquesta fita. La temporada passada vam finalitzar la lliga en quarta posició i vam protagonitzar una ratxa de deu victòries consecutives que consideràvem irrepetible. El nostre objectiu inicial era millorar les prestacions de l’anterior exercici, sense deixar d’afrontar la competició partit a partit. Per tant, no ens esperàvem arribar a la dissetena jornada invictes», reflexiona Dani Muñoz, futbolista que comparteix la capitania de l’equip amb el central Carlos Manzano.

L’excel·lent trajectòria del Vilanova del Camí CF es fonamenta en l’aposta inequívoca per configurar la plantilla amb jugadors de la població o de la Conca d’Òdena compromesos amb el projecte i en la tasca del jove tècnic Romans Carrillo, de 26 anys, que compagina aquesta funció amb la defensa de la porteria de la UD San Mauro de Santa Margarida de Montbui (Primera Catalana). «Vaig assumir la responsabilitat de dirigir el Vilanova CF a meitats del curs esportiu 2020-21», rememora Romans Carrillo. La temporada passada va ser reeixida i l’entrenador va optar per configurar una plantilla àmplia per afrontar aquest exercici. A hores d’ara, els 25 futbolistes que van iniciar la pretemporada continuen involucrats en el projecte.

Els vilanovins van accedir al lideratge del grup després de la tercera jornada. Els triomfs es van succeir un rere l’altre durant els dos primers mesos de la competició i Romans Carrillo i els seus jugadors es van marcar la primera fita inesperada: repetir la ratxa de deu victòries seguides. Van aconseguir-ho el dissabte, 19 de novembre, en imposar-se al terreny de joc de la UD Montserrat d’Igualada (1 a 4). Set dies després, van ampliar a onze la relació de triomfs consecutius.

El Vilanova del Camí CF va cedir la primera igualada al feu del segon classificat, el CE Olivella (1 a 1). Després d’empatar un segon partit contra el CD Ribes, els vilanovins van reprendre, aquest gener, la seva marxa triomfal. «A hores d’ara, sabem que si competim bé és molt difícil que ens guanyin. Per tant, si mantenim la qualitat del treball quotidià en els entrenaments, podem optar a aconseguir el títol de lliga i l’ascens de categoria», explicita Romans Carrillo. Dani Muñoz afegeix que «som conscients que podem perdre i que guanyar-nos és el principal incentiu de tots els nostres oponents». «Quan més guanyes, més a prop ets de perdre, però estem preparats per afrontar aquest escenari», revela.

Sis exercicis després que tres vilanovins (Carlos Fernández, Carlos Gómez i Dani Muñoz) recuperessin el primer equip d’un club inactiu des del final del curs esportiu 2013-14, el Vilanova del Camí CF aplega més d’un centenar d’aficionats a tots els partits que juga com a local i reviu la passió pel futbol a la població. Els blanc-i-vermells ja han recorregut la meitat del camí necessari per certificar el tercer ascens des de la revitalització de l’entitat. El desenllaç de l’aventura, a primers de juny.