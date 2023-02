El Manresa Rugby Club masculí va caure derrotat per l'Spartans (9-27) en el duel clau de la temporada. Les baixes del conjunt bagenc, per compromisos ineludibles i lesions, no li van permetre alinear ni tan sols els quinze jugadors preceptius i el decurs dels minuts encara va complicar més la cosa.

Davant d'aquestes circumstàncies, el conjunt granollerí va treure partit de les febleses locals, tot i que el Manresa guanyava a l'inici per 3-0 i 6-5. Però tres cops de càstig gairebé consecutius en quatre minuts vna donar a l'Spartans la primera embranzida (6-14), que es va convertir en un 9-17 a la mitja part. A la represa, el Manresa hi va posar orgull, però amb 9-20 va rebre quatre expulsions temporals. Encara va tenir una bona ocasió per anotar un assaig, però no va fer-ho per centímetres i es va passar del 16-20 al 9-27 després d'una cursa visitant amb la conseqüent transformació a pals.