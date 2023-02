Tot i oferir la seva millor versió i ser superior al seu oponent durant tres quartes parts del partit, el Covisa Manresa va encaixar una dolorosa derrota contra el tercer classificat, la UD Eivissa Gasifred (3 a 5).

L’efectivitat golejadora dels illencs en els moments decisius i la magnífica actuació del porter eslovac Marek Karpiak van ser les claus de la derrota dels manresans. El duel va ser vibrant. En els primers nou minuts, la UD Eivissa Gasifred va palesar la qualitat i potencial de la seva plantilla. Les ocasions de Manu (2) i Lavado van contrarestar les generades per Carlos Vilaplana Charly (2) i Álex Llamas. Una assistència de Saúl Marrupe va permetre a Llamas avançar els visitants a l’electrònic (min 7). Quatre minuts després, Vicent Valdés va culminar un contracop amb el 0 a 2. Els blanc-i-vermells no es van destarotar i un precís servei en profunditat de Lavado va habilitar Santa (min 15) per armar una gardela inapel·lable (1 a 2). El Covisa Manresa va poder empatar quan faltaven 65 segons per al descans, però el servei del doble penal executat per Lavado es va estavellar a la base del pal dret de la porteria de Marek Karpiak.

Els amfitrions van sotmetre la UD Eivissa Gasifred a la represa i van generar el triple d’ocasions que el seu oponent (21 a 7). No va ser suficient per infligir als visitants la segona derrota a domicili de l’exercici. La rematada de Carles Ambrós va anar al pal (min 22) abans que Víctor Cecilia marqués l’1 a 3 (min 26). Marek Karpiak ja havia protagonitzat sis grans aturades en aquest segon període, quan una recuperació de Xavi Cols va propiciar el gol de Manu (min 29). Dues canonades de Charly en el tram final (minuts 32 i 38) van sentenciar el guanyador del partit.