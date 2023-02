Marcos Alonso, pare de l’actual jugador del Barcelona, ha mort aquest dijous als 63 anys, segons ha informat el diari ‘Marca’. Les causes de la mort, de moment, es desconeixen. Durant la seva etapa com a futbolista va militar, entre altres equips, al Barcelona i a l’Atlètic. A l’equip blanc-i-vermell hi va estar en dues etapes, mentre que al blaugrana hi va jugar des del 1982 fins al 1987, i va guanyar la històrica Lliga a les ordres de Terry Venables. Era fill i pare de futbolista. El seu pare, Marquitos, va jugar al Madrid i el seu fill és actualment membre de la plantilla blaugrana.

Havia nascut l’1 d’octubre de 1959 a la ciutat de Santander i amb tot just 18 anys va debutar a Primera Divisió gràcies a l’oportunitat que li va donar el Racing. Va ser el 25 de setembre de 1977. Va arribar al Barça el 1982 i hi va estar fins al 1987. Abans i després va militar a l’Atlètic, va ser internacional amb la selecció espanyola i els seus últims clubs van ser el Logronyès i de nou el Racing. Va coincidir al Barça amb un extraordinari elenc de futbolistes entre els quals hi havia Archibald, Lineker, Alexanko, Calderé, Julio Alberto i Schuster.