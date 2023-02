El Cat Central, formació que aplega les millors jugadores bagenques i osonenques, va derrotar per 35-53 a domicili el CR Spartans de Granollers i va fer un pas molt important de cara a disputar les semifinals de la Primera Divisió. Les jugadores de Pere Carrillo tenen ara dos punts de diferència respecte de les vallesanes quan falven dues jornade per al final de la lliga regular, i els dos equips tenen per davant un calendari de similar dificultat.

La formació de la Catalunya central ja s'havia imposat per 34-33 en el partit de casa i això feia preveure que el partit no seria gens fàcil. Novament, hi va haver una gran puntuació i les visitants es van aprofitar de la falta d'efectius del conjunt amfitrió, que només disposava de 13 jugadores. De fet, l'Spartans va dominar en la primera meitat de l'enfronament i va arribar a tenir una distància de nou punts (14-5 primer i 21-12 més tard). Però dos assajos, de Meritxell Molina i de Maria Sort, amb les transformacions de Maria Prat, van deixar un 21-26 al descans. A la segona meitat, el Cat Central va clavar un parcial de 0-17, amb dos assajos més de Sort i un altre de Martina Guirado, els quals units a una transformació de la mencionada Prat deixava un 21-43 força clar. Tot i això, les locals van reaccionar i van aconseguir dos assajos més amb transformació inclosa, amb la qual cosa es van aproximar fins al 35-43 quan encara faltaven 19 minuts per al final. Després d'una estona de tensió, Martina Guirado va anotar cinc punts a cinc minuts per al final i el posterior assaig de Maria Sort va deixar el 35-53 definitiu. També en aquesta jornada, derrota del Cat Central sub-14 contra el Químics (38-34) i victòria al camp del GEiEG (19-41).