En un duel de gran importància entre dos equips que pugnen per la permanència, l'Igualada Femení no ha estat a l'alçada i continua en zona de descens després de perdre per 5-2 a la pista de Las Rozas. El revulsiu que es buscava amb la incorporació a la banqueta de Jordi Mier en el lloc de Carles Marín no s'ha notat a la pista del conjunt madrileny.

Villaró ha avançat les locals, però entre Miret i Mas han fet il·lusionar els seguidors igualadins capgirant el resultat. Abans del descans, però, l'equip ja perdia, una situació que no ha millorat en una segona part en que, ja cap el tram final, Las Rozas ha sumat dos gols més. L'Igualada Femení Grupo Guzmán ha perdut deu dels últims onze partits.