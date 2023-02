El Grup Via CB Artés va estar a punt de remuntar un partit que se li havia complicat molt a la primera part, però va acabar caient per un exigu 73-74 en un final a cara o creu, amb faltes i tirs lliures anotats per les dues bandes. L'equip bagenc, que només va anotar 2 triples de 23 intents en tot l'enfrontament, va aixecar un mal tercer quart, en què va rebre un parcial de 2-18 per posar-se amb un 34-50 en contra, i va tenir opcions de victòria, però no les va aprofitar.

Així, després d'un inici igualat i de l'escapada barcelonina de l'inici del tercer quart, l'Artés va aconseguir capgirar la dinàmica de la mà d'uns encertats Pol Camprubí i Ferran Mas, màxims anotadors locals amb 16 punts. Un triple de Fornells va empatar el partit a 68. En els últims minuts, tots dos equips van errar tirs lliures, però el que no ho va fer va ser el visitant De Jover, que amb dos encerts va donar el triomf al seu equip. GRUP VIA CB ARTÉS: Portella 5, Osul 5, Camprubí 16, Jordà 8, Eduard Mas 11 -cinc inicial- Clotet 2, Ferran Mas 16, Lozano 2, Illa, Cumelles 5, Fornells 3, Sobrevias CP IPSI: Salat 2, De Jover 8, Niubó 2, Guillem Pérez 21, De la Sen 15 -cinc inicial- Prat, Gisbert 3, Teruel 3, Marc Pérez, Rodeiro 3, Ibáñez de Elejalde 7, Masdeu 10 ÀRBITRES: Puchol i Ruiz PARCIALS: 14-11, 32-32 (descans), 50-59, 73-74