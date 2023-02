La Fiscalia de Barcelona investiga DASNIL 95 SL, una empresa de José María Enríquez Negreira, vicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres des del 1994 fins al 2018, per corrupció entre particulars, segons ha avançat el programa Què t’hi jugues, de la cadena SER i ha confirmat El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7.

La investigació s’inicia a partir d’una inspecció fiscal per 1,4 milions pagats pel Barça a l’empresa entre el 2016 i el 2018. Ex alts càrrecs del Futbol Club Barcelona i Enríquez Negreira ja han declarat davant la fiscalia. Fonts d’aquesta institució han assegurat que les diligències d’investigació (124/22) es van incoar l’any passat. Després dels sis primers mesos d’indagacions, l’octubre passat es va prorrogar el diari per poder aclarir si s’ha comès o no delicte.

En aquests moments, sempre segons les mateixes fonts, l’assumpte està en mans de la policia, que està acabant de recopilar les proves perquè la fiscalia decideixi si es presenta o no denúncia o querella als jutjats i per concretar els delictes que, en el seu cas, es podrien haver comès. La investigació de la fiscalia s’ha acotat a l’època de Bartomeu, ja que els pagaments anteriors no es poden rastrejar, perquè el delicte ja hauria prescrit.

L’expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha assegurat a la cadena SER que aquests pagaments es remunten abans del 2003, quan la junta de Joan Laporta va arribar al club blaugrana, tot i que algunes fonts situen aquests pagaments en l’època de Joan Gaspart. Sandro Rosell corrobora aquesta versió, Gaspart no recorda aquest desemborsament i Laporta ha declinat fer declaracions, tot i que el Barça ha emès un comunicat. Els pagaments es van interrompre el 2018, segons Bartomeu per un tema de retallades de despeses.

Sense documentació

Enríquez Negreira ha assegurat que no hi ha documentació perquè la seva feina consistia a assessorar verbalment el club blaugrana, entre altres qüestions, sobre com s’havien de comportar els jugadors davant cada àrbitre. El club blaugrana va pagar a DASNIL 95 SL les quantitats de 532.728,02 euros el 2016, 541.752 euros el 2017 i 318.200 euros el 2018. El juny del 2018, el Barça va pagar l’última factura, una data que coincideix amb la constitució d’un nou CTA i amb la sortida d’Enríquez Negreira del Comité.

Enríquez Negreira era el propietari de DASNIL 95 i el seu fill, Javier Enríquez Romero, era el seu administrador. Així com el pare va manifestar als inspectors d’Hisenda que el Barça li pagava per assessorament verbal, el fill manté que sí que entregava informes concrets als responsables del club.

Sense afavorir el Barça

A les seves versions els executius afirmen que les factures corresponen a informes tècnics que rebien de Javier Enríquez Romero, fill de l’exàrbitre, i administrador únic de DASNIL 95 SL des del 2004 fins al 2019. Aquests informes s’entregaven als responsables esportius del primer equip i del filial, segons la versió d’aquests executius. Les diligències d’investigació general continuen obertes.

Enríquez Negreira ha explicat que mai va afavorir el Barça en cap decisió ni designació arbitral i que la seva feina consistia a assessorar verbalment el club blaugrana. Segons la seva explicació, l’exàrbitre recomanava al Barça la manera en què s’havien de comportar els jugadors davant de cada àrbitre. És a dir, què podien i què no havien de fer depenent de l’àrbitre designat per als partits. «Que tot fos neutral», va reconèixer davant l’Agència Tributària. De fet, quan ja no cobrava del Barça, Enríquez Negreira va continuar insistint en la necessitat de contractar els seus serveis, per exemple, per controlar aspectes com el VAR.

Accions legals

El comunicat del FC Barcelona admet que «el club va contractar en el passat serveis d’un consultor tècnic extern, el qual subministrava, en format vídeo, informes tècnics referits a jugadors de categories inferiors de l’Estat espanyol per a la secretaria tècnica del club».

«Addicionalment, la relació amb el mateix proveïdor extern es va ampliar amb informes tècnics relacionats amb l’arbitratge professional per complementar informació requerida pel cos tècnic i del filial, una pràctica habitual als clubs professionals». I afegeix: «El FC Barcelona lamenta que aquesta informació aparegui justament en el millor moment esportiu d’aquesta temporada». El club diu que es reserva el dret d’emprendre accions legals a qui atempti contra la imatge del club.

Bartomeu té dos fronts judicials més oberts. Un, el més avançat, és el Barçagate, al qual un jutjat investiga la presumpta contractació irregular d’un grup d’empreses per, sota la cobertura de monotorizar les notícies del club blaugrana a les xarxes socials, crear perfils falsos per criticar els oponents a la junta directiva de Bartomeu, periodistes i jugadors del primer equip de futbol. L’últim informe dels Mossos al respecte era sobre el presumpte pagament a dos comunicadors, a través de terceres empreses, per defensar la reputació de l’exmandatari del Barcelona. La causa continua el seu tràmit i encara s’està prenent declaració a testimonis. No es descarta que Bartomeu sol·liciti en un futur declarar de nou.

L’altre assumpte sobre Bartomeu el porta també la fiscalia i es va obrir arran d’una denúncia del Barça contra Bartomeu per presumptament pagaments sense justificar. En concret, el desemborsament de comissions per traspàs de futbolistes, entre ells, Antoine Griezmann i Malcom; abonaments d’honoraris considerats excessius a advocats, algun d’ells vinculat a un jugador; l’Espai Barça; el possible fraccionament de pagaments, i la creació d’empreses per formalitzar desemborsaments. La fiscalia va prorrogar fa poc el termini per concloure aquestes diligències i així poder decidir amb tots els elements de prova si presenta o no una denúncia o querella.