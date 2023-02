El CE Manresa visita aquest diumenge la tarda el Terrassa en un duel de proximitat geogràfica important per als bagencs a l'hora d'intentar trencar la mala ratxa de resultats que el fa travessar el pitjor moment de la temporada. L'equip de Ferran Costa només ha guanyat un dels nou darrers partits i la plaça de promoció de descens encara és sis punts a darrere, però els nervis poden començar a arribar si no es canvia el rumb. A partir de les 17 hores, tindrà davant un Terrassa amb qui es troba empatat a la classificació. Els egarencs han perdut els dos últims partits disputats, un dels quals a l'Estadi Olímpic contra la Peña Deportiva. La realitat del grup 3 de Segona RFEF és tan estranya, però, que una victòria pot fer tornar a pensar qualsevol dels dos equips en atrapar els que ocupen la promoció d'ascens, que marca el Formentera, dos punts més amunt.

Els manresans, que la setmana anterior van patir una dura derrota al camp de l'Atlètic Saguntí, afronten el xoc amb moltes baixes. Segons ha informat el club, són segures les de Reina, Salva, Uri Pérez, Castanyer i Moha per lesió, les de Pau Darbra, expulsat la setmana passada, i Miguel Martínez, per sanció, i existeix el dubte sobre la participació de Marc Martínez, que s'ha perdut els últims partits també per un problema físic. Per contra, el Manresa recupera Putxi, que no va poder actuar a terres valencianes per acumulació de targetes.

Abans del duel, Ferran Costa explicava que "hem tingut una setmana molt bona d'entrenament, en què hem vist com la gent es revela per superar-se i millorar. La confiança en l'equip és total perquè veig aquesta gana i energia i estic convençut que farem un bon partit". Sobre el Terrassa, "és un equip que ha canviat la seva situació respecte de la primera volta, la qual cosa és normal per la magnitud de l'entitat i el nivell dels jugadors i del cos tècnic. Hi haurà un bon partit de futbol i estic convençut que ho farem molt bé".

I no us perdeu la prèvia del míster:

🗣️"Demà és un molt bon partit de futbol, tinc total confiança perquè la gent està molt ficada"#SenseVertigen#TerrassaManresa pic.twitter.com/5Pj5gdIPY3 — CE Manresa (@Cemanresa1906) 18 de febrero de 2023

Per la seva banda, l'entrenador dels egarencs, Jordi López, s'ha congratulat del fet de recuperar homes com Diego Garzón, tot i que no se sap si es podrà comptar amb ell, o Jordi Cano. Del Manresa ha dit que "és un equip que està fent bé les coses, tot i que ve d'una mala dinàmica. Ens posaran les coses difícils i ens coneixen molt bé. Serà complicat i bonic a la vegada".