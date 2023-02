L'atleta santjoanenca Meritxell Soler (Avinent Manresa i Puma) ha aconseguit aquest matí la mínima olimpica en el seu debut a la marató. La corredora bagenca ha arribat a meta en un temps de 2 hores, 26 minuts i 37 segons que és 13 segons inferior al temps que es demana per la cita de París 2024 (2.26.50). Així mateix, l'estrena de Soler en la distància també comporta la consecució de la mínima pels Campionats del Mon d'atletisme, que se celebren aquest estiu a Budapest (2.28.00). Soler ha quedat en vuitena posició d'una cursa dominada per Kackeline Chelal, que s'ha endut el primer lloc.

Promocionada com la marató més plana d'Europa, la de Sevilla ha estat l'escenari d'una de les gestes més importants de la història de l'atletisme a la Catalunya central. Soler, que l'any passat va fer una marca de 1.10.36 en la mitja marató de la capital andalusa, i que posteriorment es va proclamar campiona estatal de la distància, ha tornat a Sevilla per aconseguir dues mínimes internacionals i, alhora, la segona millor marca espanyola de la història en la cursa dels 42 km i 195 metres. Després de passar la mitja marató en 1.13.03, Soler ha mantingut el ritme però li han faltat només 23 segons per batre el rècord d'Espanya que la vallenca Marta Galimany va aconseguir fa un parell de mesos a València.

Amb aquest registre, Soler se situa per darrera dels 2.26.14 de Galimany i per davant del 2.26.51 d'Ana Isabel Alonso. Soler, que té llicència federativa amb l'Avinent-Club Atlètic Manresa, es també atleta de Puma. El seu entrenador és Joan Lleonart.