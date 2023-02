El camí del primer equip del CF Igualada per tornar a la Primera Divisió Nacional comença aquest diumenge (12.10 h) a Les Comes amb La Roca PBB de rival. La fase d'ascens de la Preferent catalana comença aquest cap de setmana dels dies 25 i 26 de febrer i es perllongarà durant 14 jornades fins al primer de juny, amb una plaça en joc per pujar a la categoria d'àmbit estatal.

Les igualadines, que la temporada passada van perdre la condició d'equip de Primera Nacional, anhelen recuperar el seu lloc a la quarta categoria en la jerarquia del futbol femení espanyol. El primer obstacle serà diumenge La Roca Penya Blanc-i-blava: les anoienques van guanyar el seu grup de la fase regular i les vallesanes van fer segones en l'altre. El primer desplaçament l'afrontaran les blaves el 5 de març a Cerdanyola del Vallès (consultar el calendari aquí). Jornada 1 Fundació Terrassa 1906-AEM B, dissabte 25 de febrer a les 19 h CF Igualada-La Roca PBB, diumenge 26 de febrer a les 12.10 h UE Porqueres-FC Girona, diumenge 26 de febrer a les 16 h Sant Cugat FC-Cerdanyola Vallès, diumenge 26 de febrer a les 18 h