Joan Laporta, president del FC Barcelona, ha assegurat aquest matí que "aviat" donarà "totes les explicacions necessàries", respecte al cas Negreira, en una roda de premsa en què oferirà detalls sobre la investigació externa que s'està fent des de fa uns dies. El dirigent, en un missatge institucional sense preguntes després d'un acte públic amb la Conselleria d'Interior de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra, ha comentat que explicarà properament allò que el club té sobre el tema "en tots aquests anys".

Diverses informacions periodístiques han assegurat en els darrers dies que el club blaugrana va pagar a l'aleshores vicepresident del Comitè Tècnic Arbitral José María Enriquez Negreira per tenir informes arbitrals, des d'abans de la primera presidència de Laporta i fins al 2018.

"Des del FC Barcelona, a través de l'àrea de Compliance, s'ha pres la decisió d'externalizar la investigació dels fets. S'estan duent a terme unes actuacions per part d'un advocat extern al club que, amb el seu equip, i sempre en coordinació amb Compliance del FC Barcelona, estan fent una anàlisi per tal que la investigació sigui independent, rigurosa i excel·lent", ha comentat.

Laporta ha aclarit que en el primer mandat (2003-2010) "aquests serveis" de l'empresa d'Enríquez Negreira es van realitzar "amb la factura i el suport documental i de vídeo corresponent" i que les factures es pagaven "per serveis prestats". També s'ha queixat per les filtracions de dades i documents que s'estan produint des que va sortir a la llum el cas i ha aprofitat per respondre al president de LaLiga, Javier Tebas, que ahir va demanar la dimissió de Laporta, si no donava explicacions convincents de l'assumpte: "No li donaré el gust, perquè el Barcelona és dels seus socis i sòcies", ha indicat.

"No és sorprenent. Ja ens havien avisat que Tebas estava darrere d'una campanya reputacional contra el FC Barcelona i contra mi", ha dit Laporta en un comunicat institucional realitzat al gol sud de l'Spotify Camp Nou davant els mitjans de comunicació.

"Tebas segueix amb la seva obsessió amb el Barça i la seva fòbia amb el nostre club", ha sentenciat el mandatari blaugrana. I ha recordat: "El 2005, com a vicepresident de l'Alabès, va posar una denúncia perquè Messi no jugués amb el Barça". Ara Laporta diu que Tebas "no perdona que el FC Barcelona no hagi subscrit l'acord amb CVC" ni que estigui "en la Superlliga".

D'altra banda, ha advertit que "qui intenti perjudicar la imatge del FC Barcelona i minoritzar-ne la història tindrà una resposta contundent per part de l'entitat".

En aquest sentit, ha lamentat "profundament que s'estiguin produint filtracions constants d'una causa que està en una fase d'investigació per la Fiscalia i que entenem que ha de tenir la màxima custòdia. Sobretot, pel fet que en cap cas ni la Fiscalia ni els cossos policials han comunicat al club que formi part de cap investigació".

Laporta ha realitzat aquestes declaracions després de l'acte de presentació de la integració de l'Spotify Camp Nou al sistema Kuppel, amb el qual els Mossos d'Esquadra vetllen per la protecció de l'espai aeri contra l'ús irregular de drons.