El programa "Esport a la carta", impulsat per l'Ajuntament de Manresa, ha impartit aquest curs 1.200 sessions a 27 centres educatius de la ciutat i ha sumat un total de 30.000 usuaris, segons fonts del consistori de la capital del Bages. Aquest programa gratuït, per al qual es destina una partida anual de 40.000 euros, ha tingut molt bona acollida a les escoles tant de primària com de secundària, que han pogut acostar-se a modalitats esportives que potser no tenen tan ressò mediàtic.

El doble objectiu del programa és donar a conèixer als nens i als adolescents de Manresa aquestes activitats, que se surten dels habituals futbol i bàsquet. A més, s'ofereix un recurs pedagògic i educatiu als professors d'educació física per garantir l'equitat educativa i l'accés a l'esport a tots els alumnes de la ciutat. Per al curs actual s'han ofert un total de nou activitats esportives. L'atletisme (amb la col·laboració del Club Atlètic Manresa), el bàdminton (Club Bàdminton Bages), el ball esportiu (Royal Dance i Swing Manresa), el beisbol (Beisbol Club Manresa), l'esgrima (Club d'Esgrima Sabre Hongarès), gimnàstica artística (Egiba), gimnàstica rítmica (Club Rítmica Manresa), judo (Esport7) i rugbi (Manresa Rugby Club). Les escoles poden sol·licitar un màxim de dues sessions per cada classe de cadascuna de les modalitats esportives i es poden combinar con es cregui convenient. Les sessions les imparteix un tècnic especialista de la modalitat concreta i ,en la majoria d'ocasions, tenen lloc a la instal·lació de referència. Per tant, el més normal és una sortida al Congost i que s'aprofiti per gimnàstica a la sala Andreu Vivó, judo al tatami, atletisme a l'estadi i rugbi sobre la gespa del camp o bé beisbol allà mateix.