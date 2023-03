L'Igualada Rigat no surt aquest divendres com a favorit per arribar a les semifinals de la Copa del Rei, en els quarts que disputarà a Calafell contra el Barça (18 hores), però ha demostrat durant tota la temporada que a un sol partit pot fer mal. De fet, els anoiencs només van perdre per 5-3 en el partit que van disputar contra el líder de la lliga al Palau Blaugrana i tenien el partit empatat a pocs minuts per al final.

L'equip de Cesc Fernández, que dimecres va anunciar la renovació del seu capità, Roger Bars, durant una temporada més, afronta amb il·lusió el duel, tot i que ha encadenat dos partits seguits de lliga en què ha perdut per la mínima (a Girona i contra l'Arenys de Munt) i no ha aconseguit cap gol. Tot i això, a Les Comes tothom està segur que l'equip anirà motivat al pavelló Joan Ortoll per allargar la seva participació a la competició del KO.

L'entrenador igualadí ha explicat, abans del partit que "anem a fer un partit ordenat en totes les facetes, a gaudir de la Copa i competir-lo. El Barça és el líder de la lliga espanyola, que és de les millors del món. El partit necessitarà molt sacrifici i molta feina, però intentarem gaudir-lo al màxim".

El Barça és l'indiscutible líder de la fase regular de l'OK Lliga, amb 19 victòries i un empat, contra el Caldes, en vint partits, però és coneixedor que una mala tarda podria ser aprofitada per un rival, l'Igualada Rigat, amb una bona colla de joves jugadors que debutaran en aquest torneig. El tècnic barcelonista, Edu Castro, incidia en la prèvia que "arribem molt bé, amb bones sensacions, grans xifres i sobreposant-nos a lesions. Tot i això, les coses comencen a zero i el passat no és garantia de res. Aquest és un títol frontissa i serveix per saber on estàs abans de la part final de la temporada". Per la seva banda, el porter Sergi Fernández recordava el partit de lliga, que "ha estat l'únic equip que ens ha fet un cinc contra quatre. Són joves, valents, corren molt i tenen qualitat. Caldrà estar concentrats des del principi". Abans, a les 12 del migdia, els dos equips també s'hauran enfrontant en la Minicopa.