El CB Igualada va caure a casa per 67-73 davant d'un Roser que va dominar amb puny ferm fins als darrers compassos de duel. Els anoiencs van haver de sobreposar-se a lesions durant la setmana i enmig del partit, però van competir fins al final de l'enfrontament.

El matx va començar amb un Igualada intens. Amb un igualat 10-12 a l'electrònic, un cop va fer que se li obrís la cella a Carles Fons, un dels pilars de l'equip igualadí. Durant el temps que van tardar a cosir-li, els visitants van obrir un forat al marcador amb un parcial de 0-8 que els va donar un lideratge còmode. Les alternatives defensives van tornar a posar a l'Igualada al partit al segon quart, però no aconseguien posar-se per davant. Els locals van controlar degudament les ràpides transicions barcelonines i no van cedir masses rebots ofensius. Tot i les bones sensacions en el joc, el moment dels igualadins no va arribar fins a 12 segons d'acabar el partit, moment en que la distància al marcador era de tan sols 3 punts. El diumenge vinent, els de l'Anoia visiten l'Olivar, en la primera de les 6 finals que els restén fins a final de temporada.