Després de la ressaca de la Copa del Rei, en què l'equip va posar en moltes dificultats el posterior campió, el Barça, l'Igualada Rigat afronta uns altres quarts de final, aquests de competició europea i a doble partit. Els jugadors de Cesc Fernández reben el Braga, novè de la lliga portuguesa, aquest dissabte a les 20.30 a les Comes amb la voluntat d'obtenir una distància que li permeti viatjar amb garanties a la ciutat del nord de Portugal d'aquí a quinze dies. Aquesta és l'eliminatòria prèvia a la final four, la classificació per a la qual seria un premi important per a uns anoiencs que estan fent una bona temporada.

Un dels entrenadors dels igualadins, Jordi Mellado, explicava als mitjans del club que "aquesta és una competició diferent a la lliga de Copa i hem de controlar el ritme del partit per poder anar a Braga amb una renda favorable. Són un equip que es protegeix bastant, sobretot quan juga a fora. Tenien el porter una mica tocat i no sé si podrà jugar, però disposen d'elements de qualitat, alguns dels quals han estat al Porto. Serà un partit molt dur, es voldran defensar i sortir a la contra i per això hem d'aprofitar les ocasions que tinguem i ser molt prudents". Per la seva banda, el porter Guillem Torrents ha afegit que "és un partit de competició europea del qual esperem treure una bona renda per a la tornada. També esperem tenir el suport de molts aficionats a Les Comes". A part del partit de l'Igualada Rigat, aquest dissabte es juguen els altres tres dels quarts de final, tots ells amb presència catalana. A les vuit, el Voltregà Stern Motor rep el Follonica italià a Sant Hipòlit i, a la mateixa hora, el Recam Laser Caldes fa d'amfitrió del Coutras francès, antic rival de l'Igualada a la primera fase. Finalment, a les 20.45 hores, el Finques Prats Lleida visita el Bassano, també transalpí.