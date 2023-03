En una emocionant jornada final de la lliga regular, el Puig-reig ha aconseguit aquesta tarda el bitllet per disputar la fase d’ascens a la Primera Catalana. L’equip del Berguedà s’ha imposat per 0-2 al camp del Joanenc, que ja tenia assegurat el pas a la mateixa fase però cercava la victòria per tenir una millor puntuació, mentre que al Berga no li ha servit el 2-0 a casa contra el Voltregà. El Puig-reig depenia de si mateix i no ha fallat.

En el duel del municipal de Sant Joan de Vilatorrada, disputat davant més de mig miler d’espectadors, el Puig-reig s’ha avançat amb un gol de Martí Soler al quart d’hora de joc. El matx ha quedat decidit a la segona part, concretament al minut 71, amb una diana de Joel Fernández. Simultàniament, dos gols de Miguel López han donat al Berga el triomf contra el Voltregà, tres punts que no eviten que hagi de jugar la fase de permanència, tot i que hi arribarà amb prou punts com per no haver de patir.