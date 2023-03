La resposta del Barça al comunicat oficial del Madrid en el qual anunciava que es persona com a acusació particular en el cas Negreira ha sigut immediata. Ha arribat a través d’un missatge de Joan Laporta, que ha utilitzat el seu compte personal de Twitter, per deixar clara la seva posició. «Culers, estigueu tranquils», ha dit el dirigent blaugrana, que no ha fet servir cap dels canals oficials del club. «El Barça és innocent del que se l’acusa», ha recalcat Laporta.

Culers, estigueu tranquils. El Barça és innocent del que se l’acusa i víctima d’una campanya contra la seva honorabilitat en la que ara ja hi són tots. Cap sorpresa, defensarem el Barça i demostrarem la innocència del Club. Molts hauran de rectificar. #totsUnitsFemForça — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) 12 de marzo de 2023 No només és «innocent», com ha reiterat el president blaugrana, sinó que també «és víctima d’una campanya contra el seu honor en la qual ara ja som tots». Malgrat la dimensió que va adquirint el cas Negreira en el qual el Barça va pagar gairebé 7 milions d’euros a qui llavors era vicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA), Laporta no s’ha vist sorprès per tot el que està passant. «Cap sorpresa, defensarem el Barça i demostrarem la innocència del club». Però el seu missatge, escrit en català, castellà i anglès, no ha acabat aquí. «Molts hauran de rectificar».