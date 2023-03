La Segona Catalana ha acabat la primera de les dues fases de la qual es composa aquest any, fruit d'un complex sistema que resol les descompensacions que encara arrossegaven les competicions. En aquesta primera ronda, els sis grups s'han dividit en dos cadascun: els tres primers de cada subgrup (d'onze equips en total) lluitaran en una fase d'ascens amb els tres millors de l'altre subgrup, mentre que els altres equips lluitaran per no baixar en petits grups de quatre clubs.

Els vuit equips de les nostres comarques (Navàs, Joanenc, Puig-reig, Gironella, Berga, Solsona, Organyà i La Seu d'Urgell) enfronten sorts diverses: n'hi ha que lluitaran per pujar a Primera Catalana, altres jugaran la fase de permanència tot i estar matemàticament salvats pels punts acumulats a la primera fase i alguns hauran de suar per no perdre la categoria en aquesta segona ronda que comença d'aquí quinze dies.

Puig-reig i Joanenc, en busca de l'ascens

El Puig-reig es va classificar per la fase d'ascens del grup 4 al vèncer al Joanenc, sumant els mateixos punts que el Berga però amb l'average guanyat. L'acompanyarà el mateix Joanenc, segon amb 38 punts, un més que el seu botxí de dissabte. Ara ve, els santjoanencs són tercers al grup (quarts, si comptem el coeficient), mentre que els del Berguedà són cinquens.

Pugen els tres primers i, en algun cas, el quart, així que ambdós equips hauran de lluitar per les places que donen accés a Primera juntament amb els liders Castellar i San Juan de Montcada, pràcticament classificats, i el CD Montcada i el Ripollet, amb qui es disputaran la tercera plaça.

Berga, Gironella i Solsona, salvats abans de començar

El Berga no en va tenir prou en guanyar al Voltregà i no lluitarà per l'ascens. Això fa que, amb només 18 punts en joc en aquesta fase de permanència, ja s'hagi assegurat la salvació, ja que li treu 23 punts al cuer del grupet, el Taradell, i només baixa l'últim, així que aquesta fase serà un tràmit sense res en joc.

Un cas similar té el Solsona al grup 5, d'on també n'ha quedat quart classificat. L'Angulària d'Anglesola, cuer del grup 5.B i que, per tant, coincidirà amb els solsonins, només té nou punts, per 32 de l'equip de David Jaray, que tampoc ha de patir en aquesta fase.

Un cas curiós és el de l'Atlètic Gironella, setè classificat del grup 4.A. Els gironellencs, amb 24, no haurien d'estar tranquils, però la casuística ha fet que hagi quedat enquadrat amb l'onzè del grup 4.B, el Cerdanyola B, que es va retirar de la competició. Per tant, amb la plaça de descens coberta pels vallesans, els del Berguedà competiran en un triangular pràcticament d'exhibició, sense res en joc, amb el Tibidabo i el Voltregà.

Perills diferents per Navàs, la Seu i Organyà

Malgrat tot, tres equips de les nostres comarques no tenen assegurada encara la permanència a Segona Catalana. Al grup 2, la victòria del Navàs al camp de les Franqueses (1-2) en la última jornada els ha col·locat cinquens, i de moment són els segons del seu grup. Ara bé, l'últim classificat, el Lloreda, està només nou punts per sota dels navassencs. A 18 per disputar, no haurien de tenir problemes per salvar-se, tot i que no ho tenen tancat.

Al grup 5, la Seu d'Urgell i l'Organyà es disputaran el descens entre ells, juntament amb el Juneda i el Termens. Els urgellencs ho tenen millor: són segons, a deu punts de l'Organyà, que és qui, ara per ara, és a la cua de la taula i, per tant, baixaria a Tercera. Això sí, estan a només tres punts del Termens, amb qui sembla que es disputaran la permanència.