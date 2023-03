El CE Manresa ha informat aquest dijous que el seu lateral dret Salva Torreño no disputarà cap més partit aquesta temporada. El jugador estava de baixa des que es va desmaiar durant la disputa del partit que el conjunt blanc-i-vermell va perdre per 3-1 al camp del Prat l'11 de desembre passat.

En la seva nota a través de les xarxes socials, el club del Congost explica que Salva haurà de passar noves proves el proper mes de maig per determinar quina és la seva evolució, sense que se n'hagi especificat quina és l'afectació exacta que té.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧 𝗠𝗘̀𝗗𝗜𝗖



El jugador Salva Torreño serà baixa el que resta de temporada per recomanació mèdica. Al mes de maig passarà noves proves per determinar la seva evolució arran del desmai que va patir al camp del Prat el desembre passat.



Ànims, Salva! pic.twitter.com/YbZDxhXlji — CE Manresa (@Cemanresa1906) 16 de marzo de 2023

De fet, durant el passat mercat d'hivern, el Manresa ja va incorporar un altre lateral dret, Dani Reina, procedent del Cerdanyola, per tal de cobrir la baixa del jugador lesionat. Reina, de moment, ha disputat sis partits, quatre de titular.

Salva Torreño, de 31 anys, va arribar a mitja temporada passada procedent del Terrassa per tal d'apuntalar una plantilla molt afectada per les lesions. De seguida es va fer un lloc com a titular en l'equip de Ferran Costa i va ser una peça clau per explicar l'ascens de l'equip a Segona Divisió RFEF. Aquest curs l'havia iniciat també com a titular indiscutible fins a l'incidient del Prat.