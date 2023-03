La curiosa història que ha dut un bagenc a protagonitzar el vídeo de la samarreta del Barça per al Clàssic

Dídac Ullé, veí de Valls de Torroella (Sant Mateu de Bages), ha protagonitzat l'anunci de la samarreta de la Rosalía que el Barça lluirà al Clàssic de LaLiga aquest diumenge a l'Spotify Camp Nou. El bagenc fa cinc anys que treballa com a encarregat de manteniment de la gespa de l'estadi blaugrana. Precisament, aquest ha estat el rol que ha interpretat al vídeo promocional de poc més d'un minut que Spotify i el FC Barcelona han compartit a les xarxes socials.

El bagenc apareix al clip executant la seva feina habitual, aquesta vegada sota el paraigua d'actor, mentre escolta Diablo, un dels temes del darrer àlbum de la cantant catalana. De cop i volta, se li escapa la màquina que marca les línies del camp i aquesta dibuixa, al mig del terreny de joc, el logotip de Motomami, l'últim àlbum de l'artista de Sant Esteve Sesrovires.

Ullé destaca que el paper va sorgir d'imprevist. "L'equip de la gravació va venir a mirar la màquina de pintar perquè havien de muntar càmeres i, després d'explicar com funcionava, van pensar que ho hauria de fer jo" relata, assegurant que la productora ja tenia els actors escollits abans de coneixe'l.

El rodatge va tenir lloc fa poc menys d'un mes i va durar vuit hores. El bagenc, que no s'ha format com a intèrpret professional, explica que no va sentir-se nerviós en cap moment i que fins a la jornada prèvia al rodatge no va saber de qui tractava la gravació. "Em van dir que era un artista important, però no sabia qui era", assegura i afegeix que a partir d'aquesta experiència, ara escolta més música de la catalana.

Em van dir que era un artista important, però no sabia de qui es tractava fins al dia abans del rodatge

A banda d'aquest vídeo, l'entitat blaugrana i Spotify han difós a les seves respectives xarxes socials diferents continguts audiovisuals per introduir els fans en aquest esdeveniment. El club també han creat dues col·leccions de samarretes d'edició limitada per commemorar l'esdeveniment. El preu d'aquestes oscil·la entre els 400 i 2.000 euros la unitat.

Serà la segona vegada aquesta temporada que l'elàstica blaugrana promocionarà la creació musical de la mà de Spotify, el principal soci comercial del club català. Al Madrid-Barça del 16 d'octubre passat, l'equip que dirigeix Xavi Hernández ja va lluir el logotip del cantant i compositor canadenc Drake. Ara ha arribat el torn de l'artista de Sant Esteve Sesrovires. Aquesta vegada, el primer equip de futbol femení també se sumarà a aquesta iniciativa musical i lluirà el logotip de Motomami al clàssic contra el Reial Madrid que disputarà el dissabte 25 de març a l'Estadi Johan Cruyff.

Per què el Barça lluirà el logo de Rosalía?

El Barça i Spotify han triat Rosalia, perquè just aquest mes se celebra el primer aniversari del llançament del disc Motomami, el tercer àlbum d'estudi i que ha rebut l'aclamació de la crítica internacional i, entre altres distincions, el Grammy al millor àlbum llatí alternatiu o de rock. I és que, el 2022, Rosalía va ser l'artista espanyola més reproduïda del món a Spotify. Les reproduccions de les seves cançons en aquest servei de streaming van créixer un 110% durant aquell any i també va ser l'artista femenina que més va sonar a la ciutat de Barcelona a través de Spotify.