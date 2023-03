La baganesa Clàudia Pons està conreant un excepcional palmarès com a entrenadora de futbol sala. La seleccionadora estatal femenina ha aconseguit aquest diumenge al vespre el seu tercer Campionat d'Europa, de tres oportunitats, després que Espanya derrotés amb claredat Ucraïna per 1-5, en un resultat previsible. De fet, la final oficiosa va ser divendres, quan les espanyoles es van desfer de l'altra gran potència continental, Portugal, per un exigu 3-2.

La final va quedar decantada en la primera jugada, als dotze segons de partit, quan els col·legiats han indicat un penal per una entrada fora de to de Dubytska a Dany. Ha calgut veure la jugada repetida al VAR, que ha confirmat la decisió dels àrbitres i Peque, que arribava al partit número 101 amb el combinat estatal, ha afusellat Kyslova. Podria haver semblat que el partit seria una passejada de l'estil del partit de l'any passat, en les semifinals del torneig, quan Espanya va guanyar per 9-0 amb molta claredat. Però el conjunt ucraïnès sembla ara molt més preparat, amb algunes jugadores que actuen en la lliga espanyola i que estan acostumades a les rivals d'aquest partit. Per això han disposat d'algunes arribades, malgrat que Silvia les ha aturat bé. Ha estat després d'una acció d'aquestes que la ràpida Irene Samper ha sortit al contraatac, ha superat Kyslova amb el seu xut i ha rebut l'ajut de Babenko, que s'ha ficat la pilota a la porta quan la volia refusar. La sentència ha arribat abans del descans, amb una altra transició completada per Ale de Paz. La segona part ja ha deixat de tenir emoció quant al resultat, i encara menys quan Samper ha marcat en el primer minut. Almenys Shulha ha salvat l'honor per al seu país, molt animat des de la graderia. UCRAÏNA: Kyslova, Shulha, Hrytsenko, Dubytska, Forsiuk -equip inicial- Volovenko, Tytova, Babenko, Kyrylchuk, Diatel, Drozd i Skybina ESPANYA: Silvia, Mayte, Dany, Irene Samper, Peque -equip inicial- Ale de Paz, Melli, Antía, Irene Córdoba,María Sanz; Noelia, Laura Córdoba i Luci ÀRBITRES: Dzeko (CRO) i Veselic (SLO) GOLS: 0-1 Peque (p) min 1, 0-2 Babenko (pp) min 10, 0-3 Ale de Paz min 20, 0-4 Irene Samper min 21, 1-4 Shulha min 35, 1-5 Dany min 36