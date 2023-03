Més de 250 persones, entre la comunitat universitària de Manresa i estudiants de cicles formatius de grau superior de la comarca prendran part aquest dijous en la primera Diada Esportiva Universitària de la capital del Bages, organizada per l'Ajuntament, la UManresa-FUB, la UPC i l'escola Joviat.

Les activitats tindran lloc a la zona esportiva del Congost i el seu objectiu és el de promocionar un espai de trobada i de relació entre les comunicats universitàries i d'estudis superiors de la comarca.

Tot començarà al voltant de dos quarts d'onze del matí i s'allargarà fins a dos quarts de cinc de la tarda. Les competicions seran, tant individuals, com per equips, de bàsquet 3x3, futbol-7, vòlei amb quatre jugadors per equip, una cursa de 3.000 metres i dues activitats dirigides amb suport musical i de control postural i relaxació. Tots els equips seran mixtos, sense distinció per gènere.

Aquesta és la primera vegada que el campus universitari de Manresa suma esforços per promoure la pràctica esportiva entre la població d'aquest àmbit de la comarca. També s'hi ha implicat la Joviat com a centre de formació professional superior.