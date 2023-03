La jove esquiadora de Lles de Cerdanya Laia Sellés (Cerdanya Skimo Team) va obtenir la medalla d'or en la prova d'esprint de la tercera i última cita de la ISMF Youth Cup, una Copa del Món per a esportistes juvenils de nova creació, que va tenir lloc durant el cap de setmana a Val Louron (França). Erola Rocias (AE Mountain Runners del Berguedà), de La Molina, va ser tercera en la mateixa disciplina, ambdues en la categoria U18, en la cloenda d'una competició ideada per la federació internacional per donar visibilitat i capacitat competitiva als esquiadors de les categories de promoció, des de la U16 a la U23.

La temporada de Laia Sellés està essent espectacular. Fa unes poques setmanes, la ceretana va obtenir tres medalles en els Campionats del Món celebrats a Boí Taüll, on va obtenir un or en esprint i dues plates en la cursa vertical i la cursa individual. En la cita de Val Louron, va superar les rondes prèvies i va dominar la final amb una gran autoritat fent un temps de 4.11.30. La txeca Eva Matejovicova va ser segona a 17.31, mentre Rocias va certificar la progressió experimentada en els darrers temps i es va penjar el bronze entrant a meta a 28.61 de la vencedora. Aina Garreta, del Club Esquí Pobla de Segura, va ser setzena. Tres altres corredors de l'AE Mountain Runners del Berguedà, un dels clubs capdavanters de les disciplines de muntanya, van figurar entre els 10 millors en les proves de categoria U20. En esprint, Tomeu Comellas va ser 10è, mentre que Ares Torra i Berta Guitart (AE Mountain Runners del Berguedà) van quedar 7a i 9a, respectivament, en la prova vertical. Torra també va ser 10a en esprint, disciplina on la granadina Maria Ordoñez va quedar segona.