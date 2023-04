Era una oportunitat d’or per poder vèncer el Girona i preparar un enfrontament de play-off també contra l’equip gironí, que està clarament debilitat per les moltes baixes que té. De fet, del primer equip, les de Bernat Canut han acudit a la Seu amb tan sols set jugadores. El Cadí, doncs, semblava que ho tenia tot de cara per guanyar. I durant la primera part ha fet mèrits i ha dominat el partit. Però al segon temps s’ha quedat sense energia i ha quedat a mercè d’un Spar Girona que ha marcat totalment el ritme. Ara, a les urgellenques els espera el Perfumerías Avenida als quarts de final de la lluita pel títol.

Cert que la combinació de resultats ha fet que les de la Seu hagin acabat sisenes. Però el triomf en alguns moments inesperat de les gironines, fa que les de Canut acabin segones la lliga regular, just per davant de les de Salamanca, que seran dijous a la capital de l’Alt Urgell per iniciar ja la pugna pel campionat de la lliga femenina de bàsquet. El Cadí hauria pogut tenir com a rival l’UniGirona si l’hagués vençut. I durant els primers vint minuts, pose-m’hi vint-i-dos, hauria pogut ser. Però el domini de Marianna Tolo sota els cèrcols, els molts tirs lliures de què han disposat les de Girona i uns tristíssims quinze minuts finals del Cadí han acabat infligint una derrota a les de la Seu molt més clara del que ha estat l’esdevenidor del matx.

I és que els compassos inicials han estat d’intercanvi de bàsquets i amb Gardner i Sykes buscant protagonisme pel cantó gironí. Fins que un triple de Strautmane ha fet passar al davant el Cadí per primer segon cop (7-6) després del 2 a 1 i les urgellenques s’han assentat en el comandament del marcador i del joc. A mida que les jugadores de Bernat Canut han anat acumulant minuts i cansament, la major rotació local ha permès el Cadí obrir un forat mínim (14-10) i ha obligat el tècnic de la Seu ara a Girona a demanar temps mort.

La jove francesa Faustine Parra ha anotat un triple només incorporar-se al joc, però l’entrada a pista de Bojana Kovacevic i el seu encert exterior ha donat aire al Cadí. Fins a set punts ha arribat a tenir el conjunt que entrena Jordi Acero (22-15) poc abans del final d’un primer quart clarament dominat pels atacs. El domini local encara s’ha intensificat només iniciar-se el segon quart. Un parcial de 6-0 ha tornat a obligar Bernat Canut a parar el partit (28-17).

L’Spar Girona s’ha posat a partir de llavors en mans d’una Marianna Tolo que és tota una garantia sota el cèrcol. Però dos triples del Cadí, de Kovacevic novament i de Watts, han retornat el marge còmode que tenien les urgellenques (34-22), que a partir de llavors han viscut gairebé de renda fins al descans. De fet, no han tornat a anotar mentre que les gironines sí que han sumat cinc punts per reduir les distàncies abans d’anar al vestidor.

La represa ha semblat que es posava bé al Cadí, amb dos nous bàsquets que tornaven a obrir un forat de més de deu punts (38-27). Però a partir de llavors, i encara quedava molt partit, les urgellenques s’han quedat sense energia. I quan la hi posaven, estaven desencertades de cara a cistella i els àrbitres les castigaven amb faltes en defensa. El tercer quart, això sí, les d’Acero l’han anat trampejant. I un triple de Brotons molt celebrat per la valenciana ha semblat que podia canviar el rumb poc abans d’arribar al final del tercer parcial.

Però res, ha estat un miratge. Cert que el Cadí es mantenia al davant (45-40), però les dinàmiques ja estaven molt contraposades. Les de la Seu clarament en davallada i les de Girona ara fiant-ho tot a les seves estrelles (Gardner i, sobretot, Sykes i una col·lossal Tolo més alguna bona aportació de l’eslovaca Palenikova) i sumant punts com no ho havien fet fins llavors. El Cadí s’ha quedat clavat en 50 punts i amb un parcial de 5 a 16, l’UniGirona s’ha disparat (50-56).

El Cadí ha desaparegut definitivament. Erràtic en atac i pagant amb tirs lliures qualsevol falta en defensa. La pilota cremava en les mans locals i només Elise Ramette ha estat capaç de fer algun bàsquet de mèrit. Ni Tunstull ni menys encara Laia Raventós, especialment desencertada, no han estat capaces de mirar de frenar el cop de joc gironí. I Sykes, Palenikova i Tolo han acabat fent el que han volgut. I els llançaments lliures, que han estat una gran vàlvula d’escapament perquè les de Bernat Canut hagin pogut emprendre el vol cap a una victòria que a la primera meitat semblava impossible. Ara toca el repte majúscul del Perfumerias Avenida.