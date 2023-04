La consecució de la permanència virtual a la Segona Divisió RFEF va incitar els jugadors, tècnics i aficionats del Centre d’Esports Manresa a somiar i l’anhel és segellar la classificació per jugar la primera eliminatòria de les fases d’ascens a la Primera Divisió RFEF o, com a alternativa, aconseguir la sisena o la setena posició finals, que permetrien disputar la primera eliminatòria de la propera edició de la Copa del Rei. El reglament determina que hi accedeixen els cinc primers classificats, però com que els filials dels conjunts de categoria superior, en aquest cas València Mestalla i RCDEspanyol B, no poden jugar aquesta competició, el benefici s’estén fins al setè classificat, al grup 3r de la Segona Divisió RFEF.

El Centre d'Esports Manresa rebrà demà dissabte, a la tarda, a partir de les 17 hores, l’AE Prat a l’estadi del Congost. La junta directiva de l’entitat va decidir modificar el dia i l'hora habituals dels partits que juga com a local el primer equip per afavorir que els aficionats puguin gaudir de la diada de Sant Jordi. A més, el club blanc-i-vermell ha organitzat un sorteig per propiciar que les grades de l’estadi es tenyeixin de vermell. Així doncs, tots els aficionats que portin una peça de roba d’aquest color, ja sigui una samarreta, una gorra o uns pantalons, entraran en el sorteig d’una samarreta del primer equip i d’una pilota oficial apte per jugar la Copa del Rei signades per tots els futbolistes de la plantilla.

Tal com detalla José Antonio Sánchez al lloc web del CE Manresa, cap oponent ha pogut derrotar el conjunt blanc-i-vermell en les darreres nou jornades de la competició (tres victòries i sis empats),. En aquest període, els manresans només han encaixat tres gols. A més, el cinquè classificat (45 punts) no ha permès que cap oponent batés la porteria defensada per Òscar Pulido en els últims quatre partits jugats a l'estadi del Congost. En contraposició, en els darrers sis partits a casa, els blanc-i-vermells només han materialitzat un parell de gols.

L'AE Prat va sotmetre amb solvència el CE Manresa al Municipal de Sagnier (3 a 1). La formació entrenada per Pedro Dólera està immersa de ple en la lluita per eludir el descens de categoria. A hores d'ara, els pota blava ocupen la catorzena posició a la taula classificatòria (34 punts), és a dir, una de les places que aboquen a Tercera Divisió. El conjunt pratenc és un dels més golejats del grup. No en va, ha encaixat 40 gols. Malgrat tot, ha puntuat en més de la meitat dels partits jugats a domicili, concretament en vuit i, per exemple, ha estat capaç de segellar dos meritoris empats sense gols als feus del líder CD Terol i del RCD Espanyol B.

El tècnic del CE Manresa, Ferran Costa, afronta el duel contra l’AE Prat amb les baixes dels lesionats de llarga durada Salva, Joan Castanyer i Uri Pérez, així com amb la incògnita sobre la hipotètica recuperació de Toni Sureda i Joel Priego.