La millor temporada de la seva història. La formació sènior femenina del FC Pirinaica va certificar la seva inequívoca progressió i es va imposar, dissabte, merescudament, al Jàbac i Terrassa (1 a 0). El segon classificat del grup 2n de la Segona Divisió Catalana Femenina es va desplaçar a la capital del Bages amb només deu futbolistes. Per raons essencialment professionals, el tècnic del conjunt egarenc, Arnau Mugliston, va haver d'afrontar el difícil partit al Municipal de Mion-Puigberenguer amb aquest inusual número de jugadores.

Malgrat tot, les vallesanes van encarar el partit amb determinació i rigor tàctic. Per la seva banda, l'entrenador del FC Pirinaica, Denis Prado, va recalcar a les manresanes la necessitat de trenar el joc amb criteri des de la defensa vermella i el seu plantejament va reeixir. Les amfitriones va assumir la iniciativa ofensiva des dels primers minuts de l'enfrontament i una genialitat de la davantera Amandine Gillet els va permetre materialitzar la primera ocasió de gol que van generar La jugadora francesa va sorprendre tothom amb la seva inspiració. Amandine Gillet va servir amb tota la intenció una falta comesa per la defensa egarenca a una dotzena de metres de la frontal de la seva àrea de penal, però escorada a la dreta de l'atac de les manresanes. La pilota va agafar l'efecte que Amandine Gillet pretenia, es va enverinar i va esdevenir el decisiu gol de la victòria del FC Pirinaica (min 13).

El Jàbac i Terrassa no es va destarotar i les seves futbolistes van mostrar el seu tarannà competitiu. Fins i tot, abans del descans, el conjunt vallesà va tenir una ocasió de gol. La portera Sheila Artigas va refusar amb alguna deficiència un servei en profunditat. La pilota va caure als peus d'una migcampista egarenca que va armar una vaselina des del bell mig del terreny de joc en constatar que la destre portera manresana estava avançada. Però Sheila Artigas va exhibir la seva rapidesa i agilitat, va endarrerir la seva posició i va impedir el gol de l'empat amb una magnífica aturada arran del travesser.

El FC Pirinaica va mantenir el control del tempo del partit durant els primers vint-i-cinc minuts de la represa. A partir del minut 70, el Jàbac i Terrassa va modificar la seva estructura d'equip (3-3-3) i va mostrar més ambició ofensiva. Les amfitriones es van defensar sense destarotar-se fins i tot quan el conjunt vallesà va executar, un rere l'altre, quatre serveis de cantonada. La defensa vermella també es va imposar a les davanteres egarenques en els comptats serveis de falta lateral de què van disposar les visitants i, així, el FC Pirinaica va segellar el seu catorzè triomf a la lliga.

La victòria garanteix, matemàticament, la quarta posició final a la formació manresana (46 punts) i li atorga possibilitats reals d'arrabassar el tercer lloc a l'equip vallesà al final de la competició. No endebades, en les dues darreres jornades, el Jàbac i Terrassa ha de visitar el FC Pirineus Starc Hotel i rebre l'Olímpic Can Fatjó, un conjunt que enlluerna amb la seva atractiva proposta futbolística.

El CF Capellades no es presenta al Municipal Emili Vicente de la Seu d'Urgell

Per diferents circumstàncies, aquesta jornada, cap dels tres equips que malden per aconseguir el títol de lliga i l'ascens de categoria va puntuar. Tal com ja hem assenyalat, el Jàbac i Terrassa va perdre a Manresa (1 a 0). Per la seva banda, la UD Can Trias, el líder del grup, va ajornar el partit que l'havia d'enfrontar al CD Badia fins el proper dilluns, 01 de maig. El matx s'iniciarà a les 12 hores. Per últim, el CF Capellades no es va presentar al Municipal Emili Vicente de la Seu d'Urgell i, a hores d'ara, ambdues formacions esperen la resolució del Comitè de Competició. Per tant, de moment, la UD Can Trias continua al capdavant de la taula classificatòria amb 52 punts, seguida pel Jàbac i Terrassa (50) i el FC Pirineus Starc Hotel (50).

Golejada a Montcada d'un CE Navàs que pot arrabassar la sisena posició al FC Montmajor

El conjunt groc-i-negre va deixar enrere una ratxa de tres derrotes consecutives i va sotmetre el CFB Montcada a domicili (1 a 4). Eva Espelt va avançar les navasseques de seguida (min 07), però la montcadenca Núria Martínez va reequilibrar el marcador (min 25). A l'inici de la represa, Judith Aguayo (min 50) i Júlia Corominas (min 53) van obrir una substancial escletxa a l'electrònic (1 a 3) que Eva Espelt, amb el seu segon gol (min 58), va convertir en insalvable per a les amfitriones. En contraposició, el FC Montmajor va encaixar una inesperada golejada al terreny de joc de l'ENFAF Andorra B (5 a 0). La formació berguedana manté el sisè lloc a la classificació (35 punts), però tant el setè com el vuitè classificats, el CE Navàs i la UE Calaf, sumen 33 punts amb un partit jugat menys que el conjunt montmajorenc.

Per la seva banda, el CE Moià va signar unes meritòries taules contra l'Olímpic Can Fatjó (2 a 2). Les rubinenques van adquirir avantatge a l'electrònic dues vegades. Malgrat tot, primer, Ruth Herrero (min 49) va neutralitzar el gol de la vallesana Ariadna Belkhir (min 17). Després, aquesta mateixa jugadora (min 76) va replicar l'anotació de la rubinenca Gisela Fernández (min 69).La formació de la capital del Moianès ocupa la dotzena posició a la taula classificatòria (10 punts).

El CF Castellterçol signa la setzena golejada a la lliga i manté el segon lloc

Pel que fa al grup 6è, la UE la Pera va gosar avançar-se al feu del CF Castellterçol gràcies al gol materialitzat per Emma Company (min 21). L'atreviment del conjunt gironí va desfermar una allau ofensiva de les castellterçolenques que van remuntar abans dels decans (3 a 1) mitjançant un doblet de Júlia Catot (minuts 28 i 36) i una anotació d'Aina Pratdesaba (min 34). A la represa, Nora Rosales (min 48) i Jana Nuevo (min 90) van propiciar l'enèsima golejada de la formació moianesa. Quan només falten dues jornades per al final de la competició, el CF Castellterçol consolida la segona posició a la classificació (54 punts). Rere seu, trobem la UE l'Estartit (52 punts). El conjunt del Baix Empordà va sotmetre amb contundència el CF Bonmatí (7 a 0).

Triomf fonamental del CF Solsona i transcendent derrota del Club Gimnastic de Manresa a la Primera Divisió

El CF Solsona va aconseguir una victòria imprescindible per conservar les seves opcions de mantenir la categoria al grup 2n de la Primera Divisió Catalana Femenina. Les escapulades van superar el CD Fontsanta-Fatjó (2 a 0) i continuen a tres punts (28 per 25) del quinzè classificat, la Fundació Terrassa FC B, el primer equip que, a hores d'ara, eludiria el descens a la Segona Divisió. La formació egarenca va vèncer el FC Vic Riuprimer B (3 a 1). Els gols de Queralt Fíguls (min 20) i Júlia Haro (min 89) van possibilitar el triomf de les solsonines.

En contraposició, la derrota encaixada pel Club Gimnàstic de Manresa al feu del CE Seagull B (3 a 2) consolida les manresanes a la zona de descens, amb només 21 punts. El conjunt de la capital del Bages va ser competitiu al díficil terreny de joc de la formació badalonina i amb gols de Chaimaa Azraf (min 39) i Isabel María Ramírez (min 56) va remuntar l'anotació inicial de Laura Capilla (min 07). Les amfitriones van revertir la situació en el tram final de l'enfrontament. Primer, Judit Tamayo (min 82) va reequilibrar el marcador. Dos minuts després, Paula Olivares va determinar l'onzena victòria a la lliga del CE Seagull B.

Per la seva banda, el CE Berga va cedir una intranscendent derrota contra l'ENFAF Andorra (2 a 3). L'equip del Principat va adquirir un avantatge que semblava inabastable per a les blanc-i-vermelles durant el primer període (0 a 3). A la represa, els gols d'Ariadna Artigas (min 57) i d'Ona Rodríguez (min 66) van vivificar les possibilitats de puntuar de les berguedanes. La hipotètica igualada, finalment, no es va materialitzar. El CE Berga davalla un lloc a la taula classificatòria i ara és desè (35 punts).

Valuós empat del CE Òdena al camp del Women's Soccer School

D'altra banda, detallar que el Club Esportiu Òdena va segellar una inestimable igualada al terreny de joc del Women's Soccer School (1 a 1). Mireia Andrés va donar avantatge de seguida a les barcelonines (min 07), però Nerea González va replicar dos minuts després en marcar el seu dotzè gol a la lliga. Així doncs, el conjunt anoienc manté la catorzena posició i amplia fins a tres punts l'avantatge respecte al primer equip immers a la zona de descens, l'AE Sant Vicenç (21 per 18). Les odenenques visitaran l'equip de Sant Vicenç dels Horts el proper diumenge, a partir de les 18.30 hores.

Per últim, assenyalar que el CF Martorell va cedir la quarta derrota seguida al feu del FC Sant Cugat B (3 a 1). Magnolia Castellnou (min 47) va neutralitzar el gol en pròpia porteria de la seva companya Alba Aranda (min 25). Un penal transsformat per Karelys Katherine Terán (min 70) va avançar per segona vegada les vallesanes i Mònica Casado (min 83) va ratificar el triomf del conjunt amfitrió. Les blanc-i-vermelles ocupen el dissetè i penúltim lloc a la classificació (16 punts).