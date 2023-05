El Coviran Granada, rival del Baxi Manresa en la pugna per la permanència a la Lliga Endesa, ha fitxat Joe Thomasson, una de les claus de la gran temporada que els bagencs van realitzar la temporada passada. L’escorta nordamericà de 29 anys i 1.93 m, vestirà la samarreta del conjunt andalús, que entrena Pablo Pin, en els quatre partits que queden fins el final de la competició.

Thomasson arribarà aquest dimarts a Granada i estarà disponible pel matx del dissabte a la pista del Monbus Obradoiro. Després de l’excel·lent campanya realitzada a Manresa, Thomasson va fitxar pel Zenit de Sant Petersburg de Xavi Pascual, un equip que no podia disputar competicions europees per la sanció imposada als equips russos a causa de la invasió d’Ucraïna. Posteriorment, però, Thomasson se’n va anar al Promitheas Patras, de la lliga grega, on va fer 12.1 punts per partit.

A Granada, Thomasson compartirà vestidor amb un altre dels protagonistes del Baxi 21-22, l’ala-pivot Luke Maye. Ells dos i Cristiano Felicio tenen la condició d’extracomunitaris i, per aquest motiu, en cada partit Pin haurà de decidir qui deixa fora.