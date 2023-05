Mentre esperen el proper partit, amb els pares a la taula del costat fent el vermut, en un matí asolellat a l’exterior del pavelló del Pujolet, la Isona, la Jordina, els dos Quims, la Júlia i el Jan -l’equip dels J I Q- responen amb una sorprenent però elaborada argumentació sobre la preferència entre l’hoquei convencional i la modalitat 3x3 de la qual ahir es va celebrar la sisena edició del Torneig Lacetans solidari que munta el Club Patí Manresa. «Què ens agrada més? Depèn», opinen els joves esportistes de l’entitat local: «a vegades és millor tenir més persones perquè així pots obrir més el camp». No se’ls pot negar sentit tàctic tot i que aquest dilluns festiu, en que 215 jugadors i jugadores de totes les categories es van calçar els patins a la capital bagenca, van córrer, parar i xutar a porteria sense el neguit d’un duel de lliga. Un 1 de maig sobre rodes i per una bona causa: recaptar diners per a l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències.

«Volíem anar més enllà de la pràctica esportiva i fer alguna acció solidària», explicava Joan Ontiveros, president del club, ahir al migdia prenent-se un descans en una jornada frenètica i altament satisfactòria. «El més fàcil era apuntar-nos a la Marató de TV3 i el desembre del 2017 vem muntar un torneig de 3x3; tota la recaptació la vam destinar a aquesta causa», va recordar Ontiveros, qui va descobrir la curiosa modalitat de porter i dos jugadors per equip en un torneig al qual van participar el 2015 a Galícia.

«Any rere any hem anat evolucionant i ara destinem la meitat de la recaptació que fem amb les inscripcions a l’entitat solidària que decideixen els socis», va comentar Ontiveros: «l’altra meitat és per pagar la despesa de tota la moguda; les tanques, per exemple, venen de Tordera amb un camió».

La iniciativa ha estat coronada per l’èxit, tant en el vessant benèfic com en l’esportiu. Ahir, des de primera hora del matí i fins ben entrar el vespre, més de dos-cents jugadors de nombrosos clubs de Catalunya, entre els quals Barça, Vic, Igualada, Voltregà, Maçanet i Cerdanyola, entre altres, van fer cap a Manresa. L’agrupació amfitriona hi va aportar una quarantena d’esportistes de totes les edats -es van disputar 120 partits de prebenjamins a séniors- juntament amb una trentena llarga de voluntaris que van controlar que les quatre pistes habilitades al Pujolet -tres a l’interior i una a l’aire lliure- i els altres serveis per als visitants funcionessin amb precisió.

I és que l’organització és clau, explicava Ontiveros mostrant un rellotge a la taula de comandament del torneig, on hi ha marcats els temps de joc, de descans i de transició entre un matx i un altre. Després de sis edicions, inclosa una singular competició de venda d’ampolles de cava a través del patrocinador Setè cel l’any de la pandèmia, el club ja té la maquinària ben greixada. No en va, el club disposa de quinze equips de competició, amb un total d’uns 120 jugadors.

«A l’inici, els àrbitres no volien venir ... i avui en tenim una vintena de la federació catalana», va afegir Ontiveros, satisfet de la trajectòria traçada en només mitja dotzena d’edicions. El 3x3, a més, propicia que jugadors d'equips diferents però que es coneixen es barregin en equips on sempre hi ha tres efectius a la pista. "És una modalitat molt dinàmica, quan es fa un gol no se centra des del mig del camp sinó que es posa la pilota en joc desseguida", va indicar el president.

El Club Patí Manresa està fent arribar aquests dies un prec als partits polítics que concorren a les eleccions: un pavelló nou per entrenar i competir dignament. «Fa falta una solució de futur, però també hem de gestionar el mentrestant», apunta Ontiveros. El club entrena al Pujolet i a la pista de la Balconada, un pedaç provisional fet amb bona voluntat però que presenta carències com la falta de vestidors. Ahir, però, totes aquestes cabòries van deixar pas a una festa recompensada amb la satisfacció de la feina ben feta.