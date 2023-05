La gimnasta gironellenca de l'Egiba Lorena Medina ha tornat a la competició internacional aconseguint la classificació per a la final de terra de la prova de la Copa del Món que es disputa a Varna (Bulgària). Medina ha estat cinquena amb un total de 12,233 punts, una nota que, segons el seu entrenador, Xavier Casimiro, pot millorar de cara a diumenge pel que fa a l'execució.

La mateixa Medina explicava a Regió7 que "m'he sentit molt nerviosa per la tornada a la competició internacional [després de la lesió abans del Mundial de Liverpool]. Al bus que ens portava al pavelló gairebé plorava, però al mateix temps estic molt contenta pel resultat i per haver arribat a una final". En terra ja en va disputar una, a París, el setembre passat, en què va ser vuitena. Ara espera millorar i, per què no, aspirar al podi".

Les seves rivals seran la francesa Silane Mielle (13.133), l'australiana Emma Ross (12.700), les canadenques Maddison Hajjar (12.633) i Jessica Dowling (12.100), les suïsses Chiara Giubellini (12.366) i Daria Angelina Hartmann (12.100) i la noruega Marie Rönbeck (12.066).

Abans de la final de Lorena Medina de diumenge arribarà el torn, aquest dissabte, de les dues finals de l'altra gironellenca, Laia Font, que es va classificar per a les de salt i paral·leles asimètriques. Font també explicava a aquest diari que ser en aquesta segona final "em va sorprendre, perquè no m'ho esperava", però sí que tenia com a objectiu ser en la de salt, aparell en el qual va ser quarta en la prova de Cottbus, a Alemanya.

Opina que "el nivell d'allà i el d'aquí és més o menys el mateix. Hem de millorar alguna cosa del segon salt" per intentar lluitar per les places de podi. Mentre passejava pels carrers de Varna explicava que té moltes ganes d'afrontar el repte de dissabte "i d'aconseguir el millor resultat possible".